El Valencia CF no descansa del todo: varios jugadores acuden a Paterna

En plena tempestad por la deficiente clasificación del Valencia CF en LaLiga, alimentada por la polémica de los días de descanso de los jugadores antes de los partidos, varios jugadores han acududo este jueves a la Ciutat Esportiva, pese a ser día libre en el organigrama semanal preparado por el cuerpo técnico de Carlos Corberán.

Según ha informado 'Radio Marca Valencia', diferentes integrantes de la plantilla, como Guido Rodríguez, Stole Dimitrievski, Luis Rioja, José Luis Gayà, Unai Núñez, Eray Cömert y Jesús Vázquez, entre otros, se han presentado en las instalaciones del club para realizar trabajo individual.

Más allá de alguna ligera molestia, ninguno de ellos se encuentra lesionado, por lo que podía haber disfrutado del día libre como alternativa. Por ejemplo, el atacante belga Largie Ramazani, uno de los hombres en mejor forma sobre el terreno de juego en los últimos meses ha aprovechado el tiempo para desconectar jugando al golf, tal y como ha publicado en sus estados de la red social 'Instagram'.

Ramazani ha colgado un 'instamoment' este jueves jugando al golf / Instagram Largie Ramazani

Trabajo voluntario en día libre

Además de los jugadores disponibles físicamente, los lesionados en proceso de recuperación han seguido este jueves en Paterna con las pautas que tienen marcadas por médicos, fisioterapeutas y recuperadores del club. Cabe recordar que las lesiones han sido uno de los mayores enemigos del Valencia a lo largo de la temporada, las ha sufrido en cantidad y en las diferentes líneas del campo.

A día de hoy continúan sin poder participar con el resto de compañeros el portero Julen Agirrezabala, que no podrá medirse en San Mamés ante el club que lo cedió el pasado verano, el Athletic Club, los centrales Mouctar Diakhaby y José Copete y los laterales derechos Thierry Rendall y Dimitri Foulquier. Todos estos no podrán volver a jugar esta temporada con el Valencia, únicamente hay una mínima esperanza de que Thierry pudiese llegar al último duelo ante el Barcelona a sumar unos minutos y despedirse de Mestalla en sus últimas semanas de contrato, aunque habrá que ver cómo evoluciona de su lesión muscular.

Por otro lado, en las posiciones de ataque, Lucas Beltrán, cedido por la Fiorentina, sí volverá a enfundarse la camiseta del Valencia antes de final de curso, aunque todo indica que no será en San Mamés por culpa de la lesión de rodilla que viene mermándole en los últimos tiempos.

La polémica de los días libres

En las últimas semanas, se ha puesto el foco mediático en la gestión de los descansos dentro del vestuario blanquinegro, un asunto que incluso ha generado debate entre periodistas, aficionados y se llevó al extremo el pasado sábado en Mestalla, donde desde la grada de animación se cantó al entrenador con ironía -"mañana es día libre, es día líbre"- reprobando las decisiones que ha tomado en esta cuestión.

Noticias relacionadas

Con el equipo inmerso en la lucha por cerrar la temporada en LaLiga permaneciendo en Primera, cada gesto dentro del vestuario se analiza con lupa en un contexto de máxima tensión deportiva y social alrededor del Valencia.