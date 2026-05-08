San Mamés, plaza complicada para huir de la quema: tres victorias y siete empates del Valencia CF los últimos quince años

San Mamés vuelve a aparecer en el calendario del Valencia como una plaza de examen, precisamente en un escenario que históricamente le ha exigido mucho más de lo que le ha concedido. El dato reciente resume la dificultad: en sus últimos quince desplazamientos ligueros a Bilbao, el Valencia solo ha ganado tres veces. El resto de la serie se reparte entre siete empates y cinco derrotas, con el 1-0 de la pasada temporada, gracias a un cabezazo de Beñat Prados al filo del descanso. El conjunto de Rubén Baraja sumaba su tercera derrota consecutiva en el arranque del campeonato.

La última victoria valencianista en Liga en el campo del Athletic sigue siendo la de la temporada 2019-20. Entonces, el equipo dirigido por Albert Celades se impuso por 0-1 con un gol de Denis Cheryshev tras una transición culminada con asistencia de Ferran Torres. Desde entonces, el Valencia no ha vuelto a ganar en Liga en Bilbao.

El partido llega ahora con un contexto clasificatorio muy distinto al de aquel arranque de la pasada campaña. El Athletic afronta la jornada como octavo clasificado, con 44 puntos, mientras que el Valencia es duodécimo con 39. Los de Ernesto Valverde han sumado 13 victorias, 5 empates y 16 derrotas; los valencianistas, 10 triunfos, 9 empates y 15 derrotas. Ambos comparten una fragilidad defensiva llamativa: 50 goles encajados cada uno.

La diferencia está en el lugar donde se juega. San Mamés ha sostenido buena parte del curso del Athletic: como local ha sumado 29 puntos en 17 partidos, con 9 victorias, 2 empates y 6 derrotas, 21 goles a favor y 19 en contra. El Valencia, en cambio, baja mucho lejos de Mestalla: 13 puntos en 17 salidas, con 3 triunfos, 4 empates y 10 derrotas, 14 goles marcados y 29 recibidos.

Victoria valencianista en la primera vuelta

El precedente de la primera vuelta sí ofrece un argumento emocional para el Valencia. En Mestalla, el conjunto blanquinegro derrotó al Athletic por 2-0 con goles de Baptiste Santamaría y Hugo Duro, este último ya en el tramo final.

La inercia inmediata, sin embargo, favorece más al Athletic. El equipo vasco viene de ganar 2-4 al Alavés, después de haber perdido ante el Atlético de Madrid, vencido a Osasuna y caído en casa contra el Villarreal. El Valencia, por su parte, llega tras perder 0-2 ante el Atlético en Mestalla, aunque antes había ganado al Girona y empatado en Mallorca.

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El duelo también enfrenta a dos equipos que han repartido mucho su producción ofensiva, aunque con referencias claras. En el Athletic, Gorka Guruzeta es el máximo goleador liguero del curso con 9 tantos, por delante de Nico Williams y Robert Navarro, ambos con 6. En el Valencia, Hugo Duro también lidera con 9 goles, seguido por Largie Ramazani con 6. Javi Guerra y Luis Rioja, con 5 asistencias cada uno, aparecen como los principales generadores blanquinegros.