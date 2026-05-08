EUROLIGA
El Auditorio del Roig Arena abre a la afición para seguir el Panathinaikos - Valencia Basket
La afición taronja podrá juntarse en el pabellón para ver por pantallas gigantes y animar desde la distancia a los de Pedro Martínez
Si el Valencia BC logra ganar de nuevo en el OAKA, el pase a la Final Four se decidiría la próxima semana en el Roig Arena
El Panathinaikos - Valencia Basket de este viernes va a centrar la atención de los miles de seguidores taronja desde la distancia, con el sueño de celebrar una nueva victoria en el OAKA y forzar un quinto partido que se disputaría de nuevo en el Roig Arena.
Y para que pueda apoyar y disfrutar juntos desde la distancia ante el que puede ser un día histórico, el club ha decidido abrir las puertas del Roig Arena para que los aficionados que lo deseen puedan ver en pantallas gigantes y juntos el cuarto partido de la eliminatoria del playoff, animando a los de Pedro Martínez.
Auditorio disponible
A pesar de que el pabellón acoge este viernes un concierto de Dani Martín, la polivalencia del nuevo pabellón taronja permite que se pueda abrir de forma paralela el Auditorio, con capacidad para 2.000 personas. y habitual sala de eventos o conciertos de menor asistencia.
Las puestas abrirán a las 19:15, una hora antes del partido y se entrará por la bajada junto a la tienda, cn acceso gratuito hasta llenar el aforo. Además, habrá también servicio de barra.
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