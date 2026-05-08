Un colosal Jean Montero silencia el OAKA y hace soñar con la Final Four

Este Valencia Basket está llamado a hacer historia. El 0-2 en la eliminatoria pesaba como una losa pese a los finales ajustados en ambos partidos, pero los de Pedro Martínez se crecen ante las adversidades y en uno de los pabellones más complicados para jugar como visitante, han logrado imponerse dos veces consecutivas (tres en la temporada) para recuperar el factor pista y jugarse en el Roig Arena el pase a la Final Four. Una nueva gesta de los taronja (86-89), que no se dejaron intimidad y que supieron imponer su talento y ambición ante un Panathinaikos que, eso sí, pudo empatar en la última posesión con un triple lejano que habría forzado la prórroga.

Con la confirmación de la baja de Josep Puerto, sumada a la lesión de López-Arostegui y al descarte técnico de Yankuba Sima, Pedro Martínez salió de inicio con el mismo quinteto del pasado miércoles, con Jean Montero, Brancou Badio, Kameron Taylor, Matt Costello y Neal Sako. Y el guion se repitió en los primeros minutos, con un Valencia Basket mucho más metido en el partido, serio defensa y acertado en ataque.

Taylor abría el marcador y Sako ponía el 0-4 tras una recuperación, pero aunque Nunn intentaba una rápida reacción de los suyos, Montero se echaba el equipo a la espalda y encadenaba diez puntos consecutivos para poner el 6-14 después de dos triples.

T.J. Shorts intenta entrar a canasta ante la oposición de Darius Thompson y Darius Thompson. / PETE ANDREOU / EFE

Pedro Martínez empezaba a mover el banquillo dando entrada a Reuvers, De Larrea y Key tras una canasta de Hayes-Davis, pero era Taylor quien seguía sumando para los taronja, antes de que Key pusiera el +10 (10-20) tras un tiempo muerto. La defensa taronja era una pesadilla para los locales, que sin embargo encontraban algo de oxígeno en acciones individuales con un triple de TJ Shorts y un imponente Lessort bajo el aro, aunque sumaba ya dos faltas.

La diferencia se reducía pero los de Pedro Martínez seguían con su plan de partido, con una defensa asfixiante que acabaría permitiendo cerrar el primer cuarto con un parcial de 0-6 que puso el 15-26. Dos tapones permitían a Moore culminar en mate una transición, Key anotaba poco después tras rebote y Pradilla culminaba otra rápida transición para poner el +11.

Reacción local tras el +15 taronja

El Panathinaikos no encontraba el camino para hacer daño a los taronja y aunque Juancho recortó distancias con un mate en la vuelta a la pista, dos tiros libres de Montero y un triple de Pradilla permitían poner un +14 a 7 minutos del descanso.

Ataman buscaba soluciones a la desesperada y vio la luz con la irrupción de Vassilis Toliopoulos, con siete puntos seguidos del base griego. El Valencia BC, sin embargo, lograba mantener su ventaja por encima de los 10 puntos con triples de Badio y Reuvers y aprovechando una técnica al banquillo local, con De Larrea anotando desde la línea de tiros libres. El 24-39 suponía la máxima diferencia del partido hasta el momento, a 3:46 del descanso, pero los taronja no lograron mantenerla y la ventaja se redujo más de la mitad antes del paso por vestuarios.

Cedi Osman, el mejor del Panathinaikos en el cuarto partido del playoff. / PETE ANDREOU / EFE

Los 10 puntos de un Osman en estado de gracia y que acumulaba 2+1 tuvieron la culpa de ello, a pesar de un nuevo triple de Montero, que acabó la primera parte con 16 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y 24 de valoración. Los taronja habían logrado 'anular' el potencial ofensivo de grandes estrellas como Nunn, Lessort y Hayes-Davis y además lograron cargar de faltas a Juancho Hernangómez, con cuatro en poco más de seis minutos en pista.

Despierta Nunn y duelo con Montero

Taylor volvía a marcar la línea a seguir en la reanudación, sumando tras rebote ofensivo después de que Osman fallara un triple. Eso sí, el alero turco seguiría siendo una pesadilla para los visitantes y a él se sumaba un Nunn que sumaba sus dos primeros triples del partido, el segundo de ellos para dar la vuelta al marcador y poner el 49-48 a 5:57 del final del tercer cuarto. Ahora era Pedro Martínez quien se veía obligado a pedir tiempo para cambiar la inercia.

El partido se ralentizaba, las canastas llegaban en cuentagotas y los árbitros seguían permitiendo en exceso los contactos, que llevaban a pérdidas en los visitantes. Pero cuando las ideas escaseaban, los taronja tuvieron paciencia para mover el balón y encontrar tiros liberados de Darius y Montero, quienes anotaban de tres para abrir de nuevo una pequeña brecha (53-58).

De Larrea, en una acción defensiva ante Jerian Grant en el OAKA. / PETE ANDREOU / EFE

Un golpe del que se sobrepusieron los locales en las manos de Nunn, desaparecido en la primera parte pero ya con tres triples y 13 puntos en su casillero. Eso sí, aún quedaba una última posesión y los taronja supieron aprovecharla para anotar en el último segundo con un palmeo de Montero tras tiro de Badio. El dominicano sumaba ya 23 puntos y ponía el 56-60 a falta de los últimos 10 minutos.

Del +9 a sufrir hasta el último segundo

Todo hacía prever un nuevo final de infarto y Juancho, Nunn y Lessort lograban empatar (65-65) a pesar de los primeros puntos de Darius y un triple de Pradilla. El aragonés volvía a poner por delante a los taronja con una gran acción bajo el aro y un nuevo triple de Darius a tabla, sumado a dos tiros libres de Taylor, permitían recuperar el +5 (67-72) antes del ecuador del último cuarto.

Jean Montero, imparable en el partido de este viernes ante el Panathinaikos. / PETE ANDREOU

Los puntos llegaban desde el tiro libre en ambas canastas y Montero, tras un robo, ponía el +9 (69-78). Nunn, a la desesperada, lograba un triple y Grant reducía diferencias tras una pérdida taronja (75-80). A menos de dos minutos del final, los taronja no perdían los nervios y Key anotaba bajo el aro. Un tapón de Taylor y una bandeja de Montero parecían sentenciar el duelo (77-86) a 1:08 del final, pero aún hubo que sufrir hasta el último segundo. Hayes Davis, con seis puntos seguidos aprovechando un 2+1 y una técnica a Montero, ponía el 83-87 y Osman, con un triple a 7 segundos del final, reducía la diferencia hasta un inquietante 86-89.

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Germán Caballero

Los locales hacían una rápida falta a Costello tras un tiempo muerto y aunque el interior taronja solo anotó el primero y quedó una última posesión para que el Panathinaikos intentara empatar, el triple lejano de Hayes-Davis desde el centro de la pista no entró. El Valencia Basket volvía a ganar en el Oaka por tercera vez esta temporada y se ganaba el derecho de luchar por el billete a la Final Four en casa, recuperando el factor pista. El Roig Arena se prepara ya para que el que puede ser el partido más importante de su historia, aunque pase lo que pase, la temporada de los de Pedro Martínez se puede calificar ya de sobresaliente.