Dani Gimeno Traver, sobre la Copa Faulconbridge: “Vamos a contar con un cartel de jugadores del máximo nivel”

El extenista Dani Gimeno Traver asume el reto de liderar la Copa Faulconbridge, un torneo histórico en plena expansión, con el objetivo de consolidarlo como referencia del circuito Challenger. Este año, el torneo se disputará del 11 al 17 de mayo en el Club de Tenis Valencia.

PREGUNTA: Asume la dirección de la Copa Faulconbridge, un torneo con gran tradición. ¿Qué supone para ti este nuevo rol?

RESPUESTA: Supone, en primer lugar, un honor por la confianza depositada en mí. Al mismo tiempo, implica una gran responsabilidad, tanto por la trayectoria del torneo como por el trabajo que se viene realizando en los últimos años para recuperarlo. El objetivo es seguir consolidando la Copa Faulconbridge como una referencia y contribuir a que València vuelva a situarse en el escaparate de tenis con un torneo de alto nivel.

P: Después de su etapa como jugador y de haber competido en numerosos torneos, ¿qué aspectos de esa experiencia personal buscas trasladar a tu rol dentro de la organización?

R: De mi experiencia como jugador me llevo, sobre todo, la visión de lo que busca un tenista cuando llega a un torneo: que todo esté bien organizado, sentirse cómodo y recibir un buen trato. Son sensaciones que he vivido a lo largo de mi carrera y que intento aplicar ahora, para que los jugadores que participen en nuestro torneo se sientan a gusto y, en la medida de lo posible, como en casa.

El torneo se disputará del 11 al 17 de mayo en el Club de Tenis Valencia. / Club de Tenis Valencia

P: De cara a los próximos años, y teniendo en cuenta el crecimiento reciente del torneo, ¿cuál es tu visión sobre su evolución y consolidación?

R: A corto plazo, el objetivo principal es sacar adelante una muy buena edición este año, ya que ser un super Challenger 175implica un nivel de exigencia mayor. A partir de ahí, buscamos consolidar el torneo en esta categoría y, si es posible, seguir creciendo en el futuro.

P: La reciente subida de categoría supone un paso importante para el torneo. Desde tu perspectiva, ¿qué implica este avance tanto a nivel organizativo como deportivo?

R: Supone una mayor exigencia en términos de calidad y estándares organizativos. Además, aspiramos a contar con un cartel de jugadores del máximo nivel posible, con la ilusión de que, en función de las circunstancias del circuito, puedan participar también algunos de los mejores jugadores.

P: Una vez alcanzado este nivel dentro del circuito Challenger, ¿cuáles consideras que son los siguientes pasos para continuar impulsando el crecimiento del torneo?

R: El siguiente paso natural sería dar el salto al circuito ATP, ya que no existe una categoría Challenger superior a la actual. Tras consolidarnos como Super Challenger 175, el objetivo sería aspirar a un ATP 250.

P: Con todos estos avances, ¿qué razones destacarías para no perderse la Copa Faulconbridge en su próxima edición?

R: En primer lugar, la fecha es ideal, con muy buenas condiciones en el Club. Además, esperamos un cartel de jugadores de gran nivel, con presencia destacada de tenistas españoles. Todo apunta a una semana de tenis de alto nivel y un gran ambiente, que puede ser realmente memorable.