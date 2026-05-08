El éxtasis del Príncipe Guillermo y Damià Vidagany con los goles del Aston Villa

El Aston Villa se clasificó este jueves para la final de la Europa League tras tras remontar la eliminatoria ante el Nottingham Forest (4-0), después del resultado de la ida (1-0). Los 'villanos' se enfrentarán al Friburgo en Estambul. Será la primera posibilidad para el conjunto de Birmingham de alzar el segundo título europeo en importancia y sumarlo a su palmarés internacional: una Copa de Europa (1982) y una Supercopa (1982). No gana un trofeo desde 1996, la Copa de la Liga.

En cambio, su técnico, Unai Emery, accede a su sexta final de Europa League, donde ha conquistado cuatro trofeos: tres con Sevilla y uno con Villarreal. En la quinta final, con el Arsenal (tras apear al Valencia de Marcelino en semifinales) cayó ante el Chelsea.

Después de perder 1-0 la ida en el City Ground, en un encuentro del que Emery salió muy enfadado con la actuación arbitral, su equipo le dio la vuelta en Villa Park y con una actuación sensacional de Emi Buendía, que se inventó un gol y marcó otro.

El argentino gambeteó a dos defensas pisando la pelota para llegar hasta línea de fondo y ahí tuvo el temple y el nervio necesario para esperar hasta que Ollie Watkins estuviera en boca de gol. El delantero inglés empujó a gol el centro de Buendía y se fue hacia el córner señalándose el aparatoso vendaje que instantes antes le habían puesto en la cabeza por un choque con Morato. Ya en la segunda mitad, en un lance dentro del área, Milenkovic, central del Forest, agarró torpemente a Pau Torres. El español cayó, el árbitro no pitó la pena máxima en un principio, pero una vez que el VAR le llamó lo tuvo claro. Señaló el punto de penalti y ahí se dirigió Buendía, cuyo disparo no pudo atajar Stefan Ortega, el héroe de la ida.

Noticias relacionadas

Locura en la grada

En la grada, el príncipe Guillermo, conocido aficionado del Villa, se abrazaba a Damian Vidagany, de Llíria y durante una década empleado del Valencia CF y ahora director de operaciones del Villa y mano derecha de Emery, mientras la eliminatoria se sellaba con dos tantos idénticos de John McGinn en la recta final y Villa Park veía a su equipo en una final europea por primera vez desde la Supercopa de Europa de 1982.