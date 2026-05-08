El golf Indoor llega a València con Fire Iron Golf

Jugar al golf en pleno centro de València, bajo techo y de paso tomar algo, comer o cenar ya es posible gracias a la inauguración de un innovador club urbano de golf indoor.

El gigante norteamericano del golf indoor Five Iron Golf (5i) da el primer paso en España abriendo su primer club social urbano en la capital del Turia en un espacio de más de 1.000 m² ubicado en la calle Antiga Senda Senent, (muy cerca de la Alameda, a la altura del Palau de la Música) marcando así el inicio de su ambicioso plan para revolucionar el ocio deportivo y corporativo en España y Portugal.

El local dispone de ocho simuladores / Five Iron Golf

Para jugadores habituales y para gente sin experiencia

Los aficionados al golf, tanto ya expertos, como los que quieran iniciarse en este deporte, pueden practicar, mejorar sus handicaps o aprender desde 0, jugando en sus 8 simuladores TrackMan de última generación -los mismos que utilizan los grandes profesionales. Los visitantes de Five Iron Golf pueden elegir entre practicar su habilidad con distintos juegos de precisión, habilidad, distancia... y también elegir entre más de 300 campos de golf para hacer sus recorridos virtuales. Todo con una amplia telemetría que en directo y al instante ofrece todo tipo de análisis del golpe para aquellos que buscan perfeccionar su juego. Se trata de una opción ideal para disfrutar también en grupo con amigos.

Más que golf

Además de jugar al golf se puede disfrutar del bar, zona lounge, espacios para eventos y una agenda de torneos, ligas, clases impartidas por profesionales y actividades para todos los niveles y edades. Su modelo de membresía flexible y adaptado a diferentes perfiles - individual, social o corporativo- acerca una práctica deportiva accesible y divertida para todos.

Victor Amarnani y Sunil Mahtai fundadores de Five Iron Golf Iberia / Five Iron Golf

Esta primera apertura, que posiciona a Valencia como un mercado piloto clave para el sur de Europa, ha supuesto una inversión inicial de dos millones de euros y la creación de 25 empleos directos, es solo el comienzo: Five Iron Golf prevé inaugurar en los próximos cinco años un mínimo de una decena de clubes en ubicaciones urbanas estratégicas como Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, Alicante, Sevilla, Mallorca, Lisboa u Oporto en los próximos años, consolidando a la Península Ibérica como polo de referencia para su expansión en el sur de Europa, Latinoamérica y otros mercados turísticos.

Five Iron Golf espera tener una facturación anual de 2’5 millones de euros por local. Victor Amarnani CEO y confundador de Five Iron Golf Iberia indica que, en estos momentos, “la demanda por un concepto de ocio como el que ofrece Five Iron Golf es altísima tanto en España como en Portugal, abriendo un amplio abanico de posibilidades. Nuestro análisis de mercado nos dice que, una ciudad como Madrid, donde ya estamos trabajando en la apertura del primer local, puede albergar hasta 3 centros más”.

En concreto, sobre el Club de Valencia que lleva operativo desde inicios de semana, Amarnani señala que “está generando una comunidad activa desde el primer día y ya se ha cubierto más del 50% de las membresías previstas según el plan de negocio”. Añade que en mercados como EE.UU. o Reino Unido, más del 70% de los ingresos de Five Iron Golf procede de clientes recurrentes gracias a la combinación de membresías, academia, ligas internas y una sólida oferta de eventos corporativos y gastrobar. “Nuestro modelo -añade- diversifica sus fuentes de ingreso más allá del golf tradicional, apostando por el deporte, la gastronomía, el retail y, especialmente, el segmento de los eventos corporativos”.

De hecho, en algunos centros, las empresas y los eventos profesionales ya generan más del 25% de la facturación. Así, Five Iron Golf se consagra no solo como el punto de encuentro de los aficionados al golf indoor, sino como un espacio para los negocios, el networking y la generación de nuevas relaciones empresariales, redefiniendo el concepto de club social urbano.

Un perfil de jugadores urbano y full time

Five Iron Golf se instala en ubicaciones prime de entornos urbanos y contribuye a revitalizar la zona, atrayendo un público de alto valor adquisitivo que quiere disfrutar de la libertad de jugar con horarios tanto diurnos como nocturnos, posicionándose como alternativa real al ocio nocturno tradicional.

Con una fórmula que combina lo mejor de un club deportivo, un espacio social y uno gastronómico, en él se dan cita una base de usuarios donde más del 60% tiene menos de 40 años, rejuveneciendo un deporte históricamente maduro. Y no solo eso, según datos de los clubes ubicados en otros países, más del 50% de los socios nunca había jugado al golf antes de conocer Five Iron Golf.

De este modo, Five Iron Golf actúa como puerta de entrada al golf tradicional, derivando nuevos jugadores a campos y federaciones, algo que sin duda se verá reforzado por que, en España, Five Iron Golf será reconocido como “club sin campo”, permitiendo iniciación, formación y handicap oficial.

Sobre Five Iron Golf.

Five Iron Golf es la compañía líder internacional en clubes de golf urbanos, fundada en Nueva York en 2017 con el objetivo de democratizar y modernizar la experiencia del golf. Con más de 40 locales en ciudades como Nueva York, Chicago, Filadelfia, Londres, Dubái, Singapur o Las Vegas, Five Iron Golf se ha posicionado como referente global en el segmento del golf indoor, fusionando tecnología avanzada, comunidad y ocio urbano.

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Respaldada por Callaway, líder mundial en equipamiento de golf, la compañía ha revolucionado la práctica tradicional del golf con instalaciones de vanguardia, simuladores TrackMan de última generación, opciones gastronómicas y una agenda vibrante de actividades para todo tipo de públicos.