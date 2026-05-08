Lucas Beltrán se prueba en el Valencia CF antes de la 'final' en Bilbao
El futbolista quiere estar en la convocatoria y quiere evaluar su estado a horas de jugar contra el Athletic
Pablo Leiva
Lucas Beltrán ha completado este viernes una parte de la sesión junto al resto de sus compañeros después de toda la semana sin entrenar con el grupo. El delantero argentino continúa avanzando en su recuperación y su presencia sobre el césped junto al equipo ha sido una de las notas positivas de la jornada en la ciudad deportiva valencianista.
Sin embargo, eso no quiere decir que vaya a estar disponible para el duelo contra el Athletic Club de este domingo. La presencia de Beltrán junto al grupo respondía simplemente a una especie de “test” para comprobar cómo se sentía físicamente tras varios días al margen. En cualquier caso, sí supone una buena noticia verle trabajar junto a sus compañeros y comprobar que empieza a soltarse después de un tiempo de inactividad.
Jugador importante
Beltrán es uno de los nombres importantes para Corberán dentro de la plantilla valencianista. El atacante ha sido titular en 16 encuentros esta temporada y, aunque sus cifras son discretas —un gol y dos asistencias—, su profesionalidad y compromiso están fuera de toda duda dentro del vestuario blanquinegro.
Podría desplazarse
Será en el entrenamiento de este sábado cuando se vea finalmente cuál es su estado real y si puede entrar en la convocatoria para viajar a Bilbao. La idea en el cuerpo técnico es no asumir riesgos innecesarios y, aunque podría desplazarse con el equipo si las sensaciones son positivas, no se descarta que comenzara el encuentro desde el banquillo
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