Marcelino: "Nos daba un año y queríamos un mínimo de dos"
Tras siete temporadas en etapas diferentes con el club groguet Marcelino explica los motivos de su salida
Álvaro García
Marcelino García Toral dejará de ser entrenador del Villarreal CF a final de temporada, ambas partes no han conseguido llegar a un acuerdo como confirma el propio Marcelino: "El planteamiento por parte del club no coincidía con nuestras aspiraciones. Nos daba un año (de contrato) y nosotros contemplábamos un mínimo de dos. Hubo un tiempo que se establecieron conversaciones, pero no se llegó un acuerdo".
El propio Marcelino afirma que pese a no alcanzar un acuerdo "no hay nada que reprochar, solo agradecimiento por dejarnos trabajar con libertad". Estas declaraciones dejan claras que la relación entre Fernando Roig, Roig Negueroles y Marcelino es buena pese a la no continuidad del técnico asturiano.
¿Cuándo se tomó la decisión?
Marcelino afirma que tomó la decisión de no continuar en el banquillo del 'submarino amarillo' entre diciembre y enero. Ambas partes optaron por el silencio hasta ahora para "mantener la discreción". El propio míster afirma que había jugadores que sí sabían su decisión pero otros no eran conocedores de su futuro.
Marcelino no da pistas sobre su futuro
"Estoy en una situación de mi vida en la que puedo elegir. Estamos en un momento de nuestra trayectoria donde sí podemos tener esa pausa y esa paciencia. Igual que no nos equivocamos al venir aquí, al Villarreal, espero no equivocarme en la próxima".
Valoración de su última etapa
El técnico que ha vivido 7 temporadas en el conjunto groguet no quiso desaprovechar la oportunidad de hacer una valoración sobre su última etapa como entrenador groguet, Marcelino comenta que en su llegada al club en 2023 "Había dos objetivos deportivos. Modificar una dinámica donde había temor, y logramos revertir la situación, y un propósito de seguir creciendo y se ha logrado con rendimientos deportivos y económicos muy importantes".
De sus 7 temporadas al frente del Villarreal CF, Marcelino recuerda con especial cariño "el ascenso" de su primera etapa, el asturiano explica que se trataba de una gran necesidad para la entidad que atravesaba "una situación muy complicada".
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