Monumental enfado de Roberto Íñiguez en València: "En Fontajau no me van a llamar 'hijo de puta' ni 'antiespañol'"

No ha terminado del todo contento Roberto Íñiguez tras el partido en el Roig Arena entre Valencia Basket y SPAR Girona, y no precisamente por aspectos deportivos. El técnico del conjunto gironí, en la rueda de prensa posterior al partido de ida de semifinales de Liga F Endesa, ha denunciado una serie de insultos que ha recibido por parte de algún aficionado contado en el pabellón taronja.

"Allí en Fontajau no me van a insultar, ni a llamar 'hijo de puta' ni 'antiespañol' delante de niños pequeños. Aquí se han usado esas palabras contra mí. Un club como Valencia tiene que identificar y echar a esas personas. No puedes consentir tener a esa gente en el público", ha explicado Íñiguez.

"Mi comportamiento ha sido ejemplar. Falleció mi madre hace dos años y en mi madre no se caga nadie. Esos insultos no caben, ni para árbitros ni para jugadores. Tienen que identificarlos y echarlos. Son una lacra y no les deseo nada bueno. Son personas que sobran en el deporte. Alguien de seguridad tiene que echarlo, denunciarlo y verás cómo no se habla más. No por pagar entradas tienes decerehcho hacer eso y menos delante de niños", añadió.

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Mensaje a su afición

El técnico del Girona también lanzó mensaje a la afición de su equipo: "Quiero que la gente agradezca el esfuerzo de toda la temporada y que sepan que hay muchas jugadoras con problemas físicos y muy comprometidas. Les pido que nos ayuden a competir".