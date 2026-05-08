Cuatro jornadas de Liga de infarto: ¿Cuántos puntos precisan Valencia y Levante para salvarse?

Este viernes arranca una nueva jornada de Liga y en la lucha por eludir el descenso se encuentran inmersos hasta nueve equipos, entre ellos el Valencia CF y el Levante UD. De hecho, ente el conjunto de Mestalla (duodécimo) y el de Orriols (penúltimo) solo hay una distancia de seis puntos, es decir dos victorias. Por tanto, ¿cuántos puntos precisan los dos conjuntos de la capital para garantizarse la permanencia?

Así, en el día que comienza la jornada 35, la clasificación de LaLiga EA Sports deja al Valencia en la zona media-baja con 39 puntos, mientras que el Levante aparece en descenso con 33. Entre ambos, una frontera psicológica y matemática: el Sevilla marca ahora la permanencia con 37 puntos, el Alavés abre el descenso con 36 y el Real Oviedo cierra la tabla con 28. El último golpe de la jornada 34 no ayudó a ninguno de los dos. El Levante cayó con dureza ante el Villarreal por 5-1, mientras que el Valencia perdió en Mestalla ante el Atlético de Madrid por 0-2. También tropezó el Alavés, derrotado por el Athletic, pero el triunfo del Sevilla ante la Real Sociedad comprimió todavía más una zona baja donde cada punto vale media vida.

El Valencia, a un paso de apagar el incendio

Fran Martínez, Doctor en Didáctica de la Matemática, ha publicado un nuevo estudio con las probabilidades de salvación de Valencia y Levante, en función de los puntos que cosechen en las cuatro jornadas de Liga que restan. Los datos concluyen que el cuadro de Carlos Corberán sumando 0 puntos, sus opciones de permanencia serían del 47,69%. Con un solo punto, la probabilidad se dispara al 77,88%; con dos, al 93,97%; y con tres, hasta el 98,96%. A partir de cinco puntos, la salvación sería del 100% según el modelo.

La primera parada para sumar será este domingo en San Mamés, ante un Athletic que llega por encima en la clasificación. Después llegará el Rayo a Mestalla, en una jornada intersemanal (jueves) que puede ser clave para que el equipo blanquinegro firme la permanencia delante de su gente. Posteriormente viajará a Anoeta y cerrará contra un Barça, en teoría campeón de Liga.

El Levante necesita mucho más que resistencia

Por contra, el Levante está mucho más obligado. Según el recién cálculo de Fran Martínez, sumar seis puntos apenas elevaría sus opciones de salvación al 6,55%. Con siete puntos, la probabilidad sube al 25,41%. El verdadero salto aparece con ocho puntos, donde el modelo ya concede un 57,40% de permanencia. Con nueve, el Levante se iría al 85,66%; con diez, al 97,67%; y con pleno de doce, al 100%. Con dicha previsión, al Levante, dos victorias y dos empates lo pondrían por encima del 50%; tres victorias lo acercarían de forma muy seria a la permanencia. Todo lo que sea quedarse en seis o siete puntos obligaría a una carambola de resultados ajenos.

El calendario granota no concede tregua, pero sí ofrece una oportunidad inmediata: el Levante abre la jornada 35 este viernes 8 de mayo a las 21:00 en el Ciutat de València ante Osasuna. Después visitará al Celta, recibirá al Mallorca en una cita que puede ser una final directa y cerrará la temporada en el Benito Villamarín ante el Betis.

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La jornada 35 puede cambiar el ánimo de la pelea

La jornada que arranca puede mover mucho la parte baja. Además del Levante-Osasuna y del Athletic-Valencia, el calendario presenta un Elche-Alavés (sábado a las 14 horas), un Sevilla-Espanyol (sábado, a las 16:15 horas), Mallorca - Villarreal (domingo 14 horas) y un Rayo-Girona (lunes) que también afecta a la zona de riesgo. Para el Valencia, la jornada puede ser una ocasión de oro: cualquier tropiezo de Alavés, Sevilla, Girona, Elche o Mallorca aumentaría el colchón virtual de los de Mestalla antes de saltar al césped de San Mamés. Para el Levante, en cambio, no hay cálculo posible sin sumar primero. El equipo granota está obligado a mirar al marcador propio antes que al transistor.