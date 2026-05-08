EUROLIGA
El Roig Arena estalla con la victoria de Valencia Basket en Grecia
El público valenciano enloqueció con el triunfo de los suyos en Atenas que devuelve la serie a Valencia y que deja a la entidad a un partido de su primera Final Four de la Euroliga
Parecía casi imposible, pero Valencia Basket lo hizo. Los muchachos de Pedro Martínez tomaron Atenas por partida doble para devolver la serie a su pabellón e hizo estallar de júbilo a sus aficionados en casa y en el auditorio del Roig Arena, que la próxima semana acogerá posiblemente el partido más importante en la historia del club, nuevamente contra Panathinaikos.
El auditorio de su pabellón, con una capacidad para 2.000 personas, vibró con cada acción defensiva, con cada genialidad de Jean Montero y con el derroche de un equipo que ambiciona un puesto en la Final Four de la Euroliga.
Nervios a flor de piel y explosión final
Los nervios estaban a flor de piel por lo ajustado del marcador y teniendo en cuenta el factor pista, pero la afición valenciana no dejó de creer en ningún momento en unos jugadores que esta temporada han demostrado ser capaces de medirse de igual a igual con cualquier equipo dle Viejo Continente.
Con esa última acción en la que Valencia Basket amarraba el triunfo llegó la liberación y se desató la locura. Gritos, saltos, abrazos... Las muestras de alegría de una afición que está soñando despierta al ver el crecimiento de su club y como el proyecto se ha colocado entre los más sólidos de toda Europa.
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