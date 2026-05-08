Athletic - Valencia: día, horario y dónde ver por televisión el partido de LaLiga

El Valencia CF afronta una nueva salida en LaLiga EA Sports con la visita al Athletic Club en San Mamés. El encuentro, correspondiente a la jornada 35 del campeonato, ya tiene fijados día, hora y operador televisivo en el calendario oficial de LaLiga.

La cita llega en el tramo final de la competición, con ambos equipos ya inmersos en las últimas jornadas del campeonato. Para el Valencia CF, el compromiso en Bilbao supone una nueva prueba lejos de Mestalla ante un Athletic Club que ejercerá de local en uno de los escenarios más exigentes de LaLiga.

LaLiga sitúa este Athletic - Valencia dentro de una jornada en la que el conjunto valencianista afronta uno de sus últimos desplazamientos de la temporada. Tras el partido en Bilbao, el calendario oficial del Valencia CF en LaLiga recoge también sus siguientes compromisos ligueros, entre ellos el duelo frente al Rayo Vallecano previsto para el jueves 14 de mayo. Antes de pensar en la recta final del calendario, el Valencia deberá centrarse en la visita al Athletic Club, un partido marcado por el escenario, la exigencia del rival y la importancia de cada punto en las últimas fechas de LaLiga EA Sports.

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Dónde ver el Athletic - Valencia por televisión

El partido entre Athletic Club y Valencia CF se disputará el domingo 10 de mayo de 2026, a partir de las 16:15 horas, en el Estadio San Mamés. Así, podrá verse por televisión a través de DAZN, según recoge LaLiga en el apartado de próximos partidos del Valencia CF.