El Alzira FS luchará por la permanencia hasta la última jornada

El Family Cash Alzira FS batallará hasta el último día por la permanencia en la máxima división del fútbol sala español. Después de que el conjunto valenciano ganara el pasado viernes por 5-3 a O Parrulo, la necesaria derrota este sábado de Osasuna Magna en la casa del Jaen FS por 3-1 permite a los ribereños mantenerse vivos hasta la última jornada. En ella, se medirán al Manzanares FS, mientras que los navarros se medirán en su feudo a Córdoba Patrimonio.

Las matemáticas son sencillas. Los alzireños deben salir triunfantes y que Osasuna Magna -que este sábado perdió por los goles de Esteban, Míchel y Power pese a adelantarse gracias a Gustavo Marra- caiga derrotado. Con esos resultados, los valencianos lograrían superar por un punto a los navarros y jugarían un año más en Primera.