Fútbol Sala
El Alzira FS luchará por la permanencia hasta la última jornada
La derrota de Osasuna Magna en casa de Jaen permite a los valencianos mantenerse con vida hasta el partido contra Manzanares, que deberán ganar
El Family Cash Alzira FS batallará hasta el último día por la permanencia en la máxima división del fútbol sala español. Después de que el conjunto valenciano ganara el pasado viernes por 5-3 a O Parrulo, la necesaria derrota este sábado de Osasuna Magna en la casa del Jaen FS por 3-1 permite a los ribereños mantenerse vivos hasta la última jornada. En ella, se medirán al Manzanares FS, mientras que los navarros se medirán en su feudo a Córdoba Patrimonio.
Las matemáticas son sencillas. Los alzireños deben salir triunfantes y que Osasuna Magna -que este sábado perdió por los goles de Esteban, Míchel y Power pese a adelantarse gracias a Gustavo Marra- caiga derrotado. Con esos resultados, los valencianos lograrían superar por un punto a los navarros y jugarían un año más en Primera.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sanidad investiga un caso sospechoso de hantavirus en Alicante, una mujer de 32 años
- El frenazo inmobiliario retrasa las ventas seis meses en Valencia y eleva los descuentos
- Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en Valencia: cuánto va a llover y las horas más fuertes
- La consellera se dirige a las familias por carta en puertas de la huelga: 'Ningún alumno puede ser rehén de un conflicto sindical
- Juzgan a un matrimonio que prostituía a una niña de 14 años en el trastero de su casa
- El Festival de les Arts se blinda ante un posible cambio de ubicación
- Almussafes, Benifaió, Guadassuar y Alginet protagonizan encierros en protesta por la falta de recursos en la escuela pública
- Cultura exige indagar si hay restos prehistóricos en la zona donde se proyecta un camping ecológico en Quesa