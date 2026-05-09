Ataman ya calienta el quinto partido: "Espero que sea justo. Lo de hoy no lo he visto en 25 años"
El polémico entrenador de Panathinaikos deja claro, de manera incomprensible, su descontento con la actuación arbitral del cuarto partido
Rafa Jarque
Ergin Ataman sigue dando la nota cada día que pasa desde que arrancó la eliminatoria entre Valencia Basket y Panathinaikos. Este viernes, en el cuarto partido de la eliminatoria que se ha terminado llevando el conjunto taronja, el entrenador turco ha vuelto a hacer el ridículo instantes antes del inicio del choque, no levantándose para el saludo protocolario a Pedro Martínez y su cuerpo técnico.
Cabe recordar que ambos entrenadores fueron expulsados en el tercer partido tras un fuerte cara a cara en una jugada polémica. Parece ser que Ataman no lo ha superado y no ha querido estrechar la mano del técnico de Valencia Basket.
Durante el partido, su actitud ha sido la habitual desde que empezó la serie: protestando cada acción y tratando de presionar al colectivo arbitral para tratar de influir en sus decisiones. A pesar de que el partido ha sido bastante tranquilo, Ataman ha dejado unas declaraciones incomprensibles en rueda de prensa con las que claramente pretender calentar el ambiente y empezar, de nuevo, a condicionar a los árbitros.
"Todo el mundo lo ha visto, sé los fallos técnicos que hemos cometido pero ved de nuevo el partido es la primera vez en 25 años de carrera que veo cosas tan extrañas como he visto hoy", señaló en la rueda de prensa posterior.
Sobre la eliminatoria
"Estamos 2-2, los cuatro partidos han sido muy ajustados, los dos equipos están muy igualados y lucharán, espero que todo sea justo. Si todo es justo y el Valencia nos gana una vez más se merecerán estar en la Final Four", afirmó Ataman, que señaló que el equipo 'taronja' ganó "muy justamente".
El técnico, que no quiso saludar a su homólogo del Valencia tras el enfrentamiento que tuvieron en el tercer partido, habló sobre las declaraciones de Pedro Martínez en la previa del choque.
"Dijo que todo el 'escenario' que monto y con el que fuimos expulsados fue porque yo cambié los dos primeros partidos al recibir dos técnicas porque después los árbitros nos ayudaron a ganar. ¿Con cuánto le han multado? Con nada", afirmó.
El técnico del conjunto valenciano no dijo que los árbitros ayudaran a ganar al Panathiniakos sino que el arbitraje cambió tras las técnicas a Ataman.
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