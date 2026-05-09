Corberán, sobre la polémica de los días libres: "No considero que hemos descansado demasiado"

Carlos Corberán ha explicado en sala de prensa antes del trascendental encuentro ante el Athletic de mañana el calendario de días libres del Valencia CF. Un tema, alimentado por las redes sociales y algunos medios de comunicación, que se ha convertido en actualidad durante las últimas semanas después de que una parte de aficionados de la grada de animación protestara al respecto en forma de cánticos en Mestalla. El técnico ha querido aclarar con datos algunas de las cosas que se están diciendo y que en su opinión no se ajustan a la realidad.

"No considero que hemos descansado demasiado pero no por hechos. Planificamos siempre acorde al calendario, vemos qué jornada vamos a jugar y después qué hay. Partiendo del partido contra la Real Sociedad de los últimos veinte días los jugadores habrán descansado dos días, hay jugadores que no se han perdido días porque no han tenido molestias. Si lo extiendo hacia detrás, de los últimos 31 días el Valencia va a descansar cuatro días. Esto es lo que va a hacer el Valencia en el último mes, desde la Real hacia detrás, dos días. Es una planificación que no se hace al azar, sino según la carga del equipo, se consensúa con los técnicos y yo tomo la decisión", decía Corberán.

El técnico llegó a hablar de casos concretos durante la temporada. "Te diría casos de partidos que hemos llegado, el día del Celta, llegamos con diez días sin parar y perdimos 1-4. El día del Girona llegamos con diez días seguidos y se perdió. No hay una correlación con día libre, ojalá sumáramos puntos por hora de trabajo. La sesión de entrenamiento tienen la intensidad que tienen que tener. Todos esos aspectos también requieren días de descanso. Yo estoy más a gusto cuando trabajo en la Ciudad Deportiva y cuando me voy a casa estoy con mi familia. El equipo analiza los partidos que tienen, el descanso que necesita... la descarga mental es clave, no se decide aleatoriamente sino las según las necesidades mentales y físicas del jugador".

La opinión de Cañizares

Uno de los últimos en opinar sobre una polémica que está haciendo mella en el seno de vestuario es una voz autorizada como Santi Cañizares, leyenda de la portería blanquinegra y, a día de hoy, uno de los comentaristas del panorama nacional más respetado. En 'Tiempo de juego' de la Cadena Cope, lo primero que apunta 'Cañete' sobre el tema es su poca relevancia dentro de los males que afectan a la entidad y que provocan que el equipo se halle, a falta de solo cuatro jornadas, todavía inmerso en la lucha por la permanencia en Primera división.

"Yo no he seguido mucho el tema de los días de descanso porque es lo último que me importa en este Valencia CF", comienza respondiendo el exportero sobre una cuestión de la que se ha escrito y hablado recurrentemente en la prensa valenciana. Y añade: "Los jugadores tienen que tener un descanso. El problema es que dicen que ha habido muchísimos, más de los habituales... pero claro que tienes que descansar, si no lo haces no cargas las pilas".

Corberán, antes de la rueda de prensa de hoy. / JM LOPEZ

Recuperación de Julen

Más allá del descanso, Corberán también ha afrontado varios asuntos en rueda de prensa, entre ellos qué espera del partido del Athletic y con qué bajas llega al encuentro. Sobre lo primero, ha remarcado que los de Valverde son "un equipo muy completo, que ha recuperado jugadores importantes". "Tenemos que jugar con exigencia, la que el partido va a requerir. Nosotros centrados en el rendimiento que tenemos que dar. El aficionado quiere ver a su equipo ganar y competir. Siempre creo que podemos mejorar en cosas y ese tiene que ser el reto, la inquietud y las ganas de mejorar aspectos que nos benefician en el juego", ha afirmado el técnico de Cheste antes de señalar que el conjunto vasco tiene un 'expected goal' alto "porque tiene mucho volumen de juego y trataremos de reducir las ocasiones del rival sabiendo qué hace y cómo lo hace". Para ello, el entrenador recupera a Julen Agirrezabala en la convocatoria, pero no a Beltrán o a Thierry Rendall que siguen recuperándose.

Asimismo, Corberán también ha sido preguntado por la posición liguera actual y la necesidad de sumar puntos para alejarse definitivamente del descenso. Al respecto, el técnico de Cheste ha señalado que "la posición es temporal" y que cuenta con un grupo "maduro y consciente" que sabe "de la necesidad de sumar y tenemos que usarla para sacar nuestro mejor rendimiento". "Este equipo se tiene que dejar la vida en cada partido", ha insistido el entrenador valencianista, que también ha destacado la dificultad de desligar lo emocional de lo táctico. "Los partidos no se ganan solo desde el ímpetu pero sin ese ímpetu son difíciles de ganar. Tampoco se ganan solo en conocer las ventajas, sino ser capaz de imponerlas. En situaciones de tensión usarla para mejorar, esa es la idea, aprovechar la necesidad de sumar para sacar de nosotros lo mejor que tenemos. Eso es lo que resumen el momento actual del Valencia CF".

Noticias relacionadas

Mejora "significativa" de cara a puerta

Por último, respecto a la falta de gol, Corberán ha afirmado que el equipo, en este aspecto, "ha tenido una mejora significativa de la primera a la segunda vuelta". "Somos el sexto equipos que más 'expected goal' ha generado. Es una media de la segunda vuelta. Generar no te permite solo marcar hay muchos aspectos como por ejemplo el día del Elche, el equipo generó mucho pero no conseguimos materializarlo. Hay días que es al revés. El fútbol es cualitativo no cuantitativo. No todo depende de ti, hay un rival enfrente. Tenemos que seguir dando pasos, una dinámica de una segunda vuelta te determina el partido que tú haces. El Atlético nos hizo más daño que nosotros a ellos. Ellos estuvieron más cerca que nosotros, la segunda vuelta te refleja una tendencia pero cada partido es un reto y tenemos que estar a nuestro mejor nivel para conseguir lo que queremos", ha insistido.