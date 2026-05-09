Mark Fenwick sobre el viejo Mestalla: "Es obsoleto, inseguro y demasiado vertical"

Mark Fenwick, arquitecto del proyecto del Nou Mestalla, defiende que el nuevo estadio del Valencia CF responde a una concepción más ajustada y realista que la planteada inicialmente, pero rechaza que pueda hablarse de una infraestructura “low cost”. Según sostiene, el diseño actual es “más modesto” que el anterior en términos de gasto, aunque mantiene una ambición clara: levantar un recinto moderno, funcional y adaptado a las exigencias del fútbol actual.

“Un estadio de 300 o 400 millones no es low cost”, viene a resumir Fenwick al explicar la filosofía del nuevo proyecto. La clave, según su planteamiento, está en la racionalización del diseño y no en una rebaja de categoría. El Nou Mestalla actual reduce determinados elementos respecto al proyecto original, pero refuerza otros aspectos que considera esenciales para el uso diario del estadio y para la experiencia del aficionado.

Una de las principales diferencias señaladas por Fenwick, en una segunda intervención en el programa El Chiringuito, está en la relación entre el interior y el exterior del recinto. En el diseño anterior, apunta, no existía esa apertura visual desde dentro hacia fuera. En cambio, el proyecto actual incorpora terrazas y espacios abiertos que, a su juicio, suponen “una mejora sustancial”. Esa apuesta permite generar un estadio menos cerrado, más permeable y con mayor conexión con su entorno.

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Fenwick también destaca el desarrollo de los interiores, los usos complementarios y las dotaciones. El nuevo planteamiento no se limita al graderío o al terreno de juego, sino que busca incorporar espacios más versátiles, servicios más amplios y zonas preparadas para una explotación más completa del estadio. Esa es, según el arquitecto, una de las grandes diferencias frente al Mestalla actual, que considera limitado por su antigüedad y por la falta de espacio.

El contraste con el viejo Mestalla es uno de los ejes de su argumentario. Fenwick sostiene que quedarse en el actual estadio y acometer una reforma no resolvería los problemas de fondo. A su juicio, Mestalla es un campo “obsoleto”, con carencias en seguridad, accesibilidad, confort y posibilidades de uso. Aunque el estadio cumple con la normativa, la "antigua", subraya que no responde a los estándares actuales, apunta a la "verticalidad" y su altura, una de las enseñas del coliseo de la Avenida de Suecia, ni ofrece las condiciones necesarias para albergar los usos previstos que sí tendrá en el nuevo recinto.

La visibilidad es otro de los puntos en los que Fenwick contrapone ambos estadios. En el Mestalla actual, recuerda, existen zonas desde las que la visión del terreno de juego no es adecuada. También señala que el proyecto anterior del Nou Mestalla presentaba una pendiente muy acusada, con gradas más inclinadas y más altas. El nuevo diseño, en cambio, busca mejorar la experiencia del espectador y corregir esas limitaciones.

Mejor evacuación y accesibilidad

La seguridad aparece como argumento central en la defensa del nuevo campo. Fenwick remarca que el Nou Mestalla cumplirá con todas las normas actuales, mientras que el Mestalla histórico responde a una concepción de otra época. No se trata solo de una cuestión estética o de comodidad, sino de adaptar el recinto a las exigencias contemporáneas en evacuación, accesibilidad, circulación interior y servicios.

En esa línea, el arquitecto presenta el Nou Mestalla como un estadio “de vanguardia”, inclusivo y preparado para el siglo XXI. Frente a la carga emocional del actual Mestalla, Fenwick contrapone las necesidades funcionales de un club moderno: más espacio, mejores servicios, mayor seguridad, mejor visibilidad y una explotación más amplia del recinto durante todo el año.