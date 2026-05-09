¡Locura taronja en Manises! Multitudinario recibimiento a Valencia Basket

La afición taronja está volcada con el Valencia Basket. La locura continúa después de la gesta lograda por el equipo en el OAKA de Atenas. Los de Pedro Martínez han logrado empatar la serie de cuartos de Euroliga contra Panathinaikos para devolverla al Roig Arena. Un duelo que será el próximo miércoles, pero ahora, toca disfrutar, eso sí, tal y como ya advirtió el técnico tras la segunda victoria en Grecia.

Este sábado a mediodía la expedición taronja ha aterrizado en el Aeropuerto de Manises casi sin tiempopara descansar puesto que este domingo tendrán un duro envite contra Baskonia, en el que puede que parte de la plantilla no comparezca pensando ya en Panathinaikos. No obstante el equipo ha podido 'recuperar' algo de energía con el empujón anímico que ha recibido en su regreso a València.

Una multitud taronja esperaba a sus ídolos en la terminal del aeropuerto para dar cariño al equipo tras su éxito en Atenas y , de paso, apoyarlo de cara a la 'batalla' del Roig Arena. Los jugadores han sido arropados por su gente con cánticos como: "¿Y si ganamos que?" o "Ale, força Valencia, ale".

El miércoles, la batalla del Roig Arena

En un lógico clima de euforia y optimismo, la alegría todavía es contenida, puesto que todavía falta dar un último paso para alcanzar la Final Four. Los taronja se medirán al Panathinaikos en el quinto partido con el público de su lado.

De hecho este viernes el buen ambiente del OAKA fue crucial para ayudar a Panathinaikos, tanto que así lo elogió y destacó Pedro Martínez tras el partido: "Enhorabuena a Panathinaikos por la increible atmósfera que han creado para ayudar a sus jugadores, nada malo de decir que su recibimiento, y espero que podamos decir lo mismo del quinto partido en Valencia".

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Así pues se espera un ambientazo en un Roig Arena hasta la bandera en una cita para con la historia para Valencia Basket.