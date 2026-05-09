La sexta final de Liga y la Euroliga pasan por Girona

Al margen de la final de Copa de la Reina, el Valencia Basket afronta este domingo en Girona el partido más importante en lo que va de temporada, ya que además de jugarse el pase a la que sería su sexta final de LF Endesa consecutiva, está también en juego el billete para la próxima edición de la Euroliga, en la que de momento solo tiene asegurada su presencia el Casademont Zaragoza como campeón de la Liga Regular.

Las de Rubén Burgos llegan con la mínima renta que lograron en el partido de ida en el Roig Arena, pero con la confianza extra de haber ganado por primera vez al Spar Girona esta temporada, ya que habían perdido en los dos precedentes de la Liga Regular, 96-68 en Fontajau y 71-74 en València. Las taronja, además, bien pudieron lograr una mayor renta, ya que ganaban de 10 puntos a falta de tres minutos y vieron reducida la diferencia tras dos polémicas decisiones arbitrales, con una posible antideportiva no pitada sobre Buenavida y otra falta en ataque a Leticia Romero que acabó en triple para las visiantes.

El Valencia Basket ya sabrá antes de la saltar a la pista qué equipo habrá logrado el primer billete para la final y las consecuencias que pueden derivar de ello, ya que en caso de clasificarse el Perfumerías Avenida, una derrota en Girona les dejaría sin Euroliga de forma matemática, mientras que si el Casademont Zaragoza logra darle la vuelta a la eliminatoria, el pase taronja a la final les llevaría a la Euroliga e incluso en caso de derrota, podría entrar en la Fase Previa de la máxima competición europea gracias al título de Copa.

Queralt Casas y Khaalia Hillsman, en el primer partido de la semifinal contra el Spar Girona en el Roig Arena. / JM López

Rubén Burgos y algunos problemas físicos

Rubén Burgos podrá contar con las 12 jugadoras profesionales disponibles, aunque un par de ellas no pudieron completar el último entrenamiento por problemas físicos o de salud. "Llegamos bien, preparadas, prácticamente en una eliminatoria tan corta, no te puedes desconectar, hemos tenido un poquito de recuperación, un entrenamiento que no hemos podido realizar toda la plantilla por algunos problemas físicos y de salud, alguna jugadora con un poco de fiebre, pero creemos que pueden estar aptas todas para el partido, aunque no lo hayan estado hoy. El equipo con esa mentalidad de realizar un poquito mejor todavía las cosas y, como no podía ser de otra manera, mucha igualdad. Intentaremos imponernos de nuevo allí en Fontajau", señaló el técnico taronja.

Otra 'final' para Awa Fam

Al margen de lo que hay en juego a nivel colectivo, si el partido será aún más especial para alguien es para Awa Fam, ya que la de Santa Pola disputaría sus últimos minutos de taronja en caso de derrota, por lo que intentará alargar su despedida para hacer a lo grande con una nueva final antes de emprender su aventura en la WNBA, a la que también irá una Raquel Carrera que sí tendrá billete de vuelta para la próxima temporada.

Awa Fam, en una acción defensiva sobre Coulibaly en la ida de las semifinales. / JM López

La pívot destaca sobre el partido que "creo que debemos de estar muy contentos con el partido que hicimos, sí que es verdad que al final perdimos un poco la ventaja, pero hemos intentado tener esa misma confianza en ese entrenamiento, vamos con las mismas ideas, vamos con la misma energía, con las mismas ganas y esa ilusión de poder conseguir ese título y esa clasificación para la final. Sí que es verdad que tuvimos poco acierto, pero creo que tenemos que seguir tirando, confiando en cada una de nosotras y asegurándonos que, si jugamos como jugamos la otra vez, seguramente haya opciones".

Precedentes

El equipo catalán es un rival muy recurrente del Valencia Basket, con un total de 25 enfrentamientos hasta la fecha. Aunque en los primeros años del equipo en LF Endesa se imponía el Spar Girona, desde la temporada 20-21 el conjunto taronja fue igualando fuerzas. Desde entonces, el Valencia Basket llevaba cinco victorias seguidas, pero lo cortaron las catalanas esta temporada con dos triunfos consecutivos. Contando con la victoria local en el Roig Arena el pasado jueves, el balance global es de 12-13.

En territorio catalán ha habido 10 enfrentamientos con tres victorias locales y siete visitantes. La victoria catalana más amplia ha sido esta temporada en fase regular con un 96-68. El triunfo visitante más amplio fue un 58-72 en la temporada 21/22. Si nos ceñimos a partidos de playoff en Fontajau, los dos de semifinales cayeron del lado taronja por 64-73 en la 20/21 y un 49-61 en la 21/22. Hasta la fecha , el Valencia Basket siempre ha superado las eliminatorias ante este rival.

Rival con bajas

En el apartado de bajas, Marta Canella sufrió el 15 de febrero una contusión en la cabeza que le ha mantenido alejada de las pistas desde entonces. Chloe Bibby se marchó antes de los playoff para unirse a su equipo de WNBA y Arica Carter también se ha perdido los partidos de Spar Girona desde principios de abril.

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Laura Quevedo, que llevaba sin jugar desde la Final Six hace casi tres semanas, disputó sus primeros 21 minutos en el Roig Arena. Según declaraciones de Roberto Íñiguez en rueda de prensa el psado miércoles, tendrán la duda de Klara Holm, que jugó con una microrrotura en València. También señaló que Mariam Couibaly está con un esguince en el tobillo, que no le impide jugar.