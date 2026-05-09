Un Valencia imponente en el mejor partido de Iríbar

No cabía un alfiler en San Mamés aquella tarde. La vieja Catedral bilbaína acogió un enfrentamiento con aroma clásico cargado de alicientes. El Valencia visitaba al Athletic tras haber batido en las jornadas precedentes al Barcelona por 0-2 en el Camp Nou, y al Atlético de Madrid en Mestalla por 1-0. Aquellos dos triunfos consecutivos tuvieron una enorme resonancia y catapultaron al equipo de Alfredo di Stéfano, que terminaría por adjudicarse el campeonato liguero. No es de extrañar que la expectación se disparara en la capital vizcaína el 22 de noviembre de 1970. Todo el fútbol español hablaba maravillas del Valencia, un equipo surgido de forma inesperada que impactaba por su juego y regularidad. Para sorpresa general, se había encaramado a las primeras posiciones de la tabla tras sumar 4 victorias seguidas.

Aquel partido, correspondiente a la 10ª jornada de la campaña 70-71, concluyó sin goles. Un empate a cero, pese a disputarse con gran intensidad. El juego fue vistoso y emocionante. Aunque el marcador no se movió, los asistentes disfrutaron. El Valencia acreditó su trayectoria pujante y confirmó los elogios recibidos. En su libro biográfico, José Ángel Iríbar señala que aquella fue la mejor actuación de su vida. El legendario portero vasco protagonizó varias paradas decisivas que impidieron el triunfo valencianista. El Athletic, que en la temporada anterior había perdido la Liga al caer en Mestalla por la mínima en la penúltima jornada, contaba con un excelente equipo dirigido por el inglés Ronnie Allen.

Sin embargo, el Valencia se mostró superior, con Pep Claramunt magistral en la dirección, y creó numerosas ocasiones, una de ellas repelida por el poste. El once que actuó ese día fue el más repetido en aquel glorioso ejercicio: Abelardo en la portería; Tatono y Antón como laterales, Sol y Anibal en el eje central de la zaga. Forment de interior junto al capitán Paquito; mientras que Sergio y Valdez actuaban en los extremos, con Pellicer de delantero centro. No hubo cambios.

La igualada obtenida ese día, se sitúa dentro de un ciclo de resultados positivos cosechados por los valencianistas en sus visitas a San Mamés, al acumular un triunfo y tres empates consecutivos. El ciclo se inició en la campaña 68-69, con un triunfo por 1-2, en vísperas de cumplirse las Bodas de Oro de la entidad. No resultaba fácil puntuar en Bilbao en aquellos años. Pocos equipos sacaban tajada en sus visitas al feudo de los leones. Se consideraba como uno de los desplazamientos que entrañaba mayor dificultad. De hecho, el Valencia acumulaba 13 derrotas y un empate en sus enfrentamientos en el feudo del Athletic hasta esa victoria, lograda el 15 de marzo de 1969, con sendos goles de Paquito. El último triunfo anterior se había logrado en el ejercicio 53-54, al vencer por idéntico marcador, con goles de Seguí y Wilkes.

En las campañas siguientes se arrancaron tres empates en las tres visitas consecutivas, con una llamativa peculiaridad: el Valencia jugó con 3 porteros diferentes en cada una de las citas, todas ellas disputadas en las primeras vueltas del campeonato. Pesudo defendió el portal en la campaña 69-70, en la que el Athletic estuvo a un paso de ser campeón. El partido, jugado el 14 de diciembre de 1969, acabó sin goles. Los de Mestalla, dirigidos por Enrique Buqué y Salvador Artigas, ofrecieron una imagen convincente frente a un rival que perseguía el liderato a falta de una jornada para la conclusión de la primera vuelta. Entre las incidencias destacadas figura la lesión del delantero Ansola a los 20 minutos, reemplazado por Nebot. Aquella era la primera temporada en la que se autorizaba la posibilidad de hacer un par de cambios.

Crónica del Athletic - Valencia en noviembre de 1970 / L-EMV

Con Abelardo entre los palos luciendo su llamativo suéter naranja, se repitió el empate a cero en la siguiente campaña, la 70-71, culminada con la conquista de la Liga. Un vasco de Durango, Meléndez Alberdi, fue el guardameta titular un año después, en el tercer empate seguido, del Valencia en Bilbao, aunque esta vez sí hubo goles. Enrique Claramunt adelantó a los de Di Stéfano en la primera parte, y al principio de la segunda mitad, igualaron los locales. El partido correspondía a la octava jornada del campeonato 71-72, con el Valencia instalado en la segunda posición, defendiendo el título, y sin conocer la derrota. Ese empate precedía a dos importantes exámenes que venían a continuación; una semana después, se visitaba el Bernabéu ante el líder, en un partido que también acabó con empate a uno. El gol valencianista fue obra de Quino. En la siguiente jornada, en Mestalla, el Barça cayó por 1-0, con gol de Sergio.

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La buena racha del Valencia en Bilbao se quebró en la siguiente campaña, la 72-73, cuando el Athletic se impuso por 2-0. El partido, a diferencia de los anteriores, se jugó en la segunda vuelta y fue televisado en directo, algo que no había sucedido hasta entonces. Ese día, Pepe Balaguer fue el portero titular, el cuarto diferente en 4 visitas seguidas a San Mamés.