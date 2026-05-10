Corberán: "Nos jugábamos muchísimo, a vida o a muerte"

El técnico del Valencia CF, Carlos Corberán, se ha mostrado contento en rueda de prensa con la actuación de su equipo que este domingo ha asaltado San Mamés y dar así un paso de gigante hacia la salvación. Ante los medios de comunicación, el técnico ha destacado la importancia del partido, porque "nos jugábamos muchísimo, a vida o a muerte". Un mensaje sobre la permanencia para la que también ha llamado a seguir empujando el próximo jueves en Mestalla. "El equipo se juega todo. Se juega nueve puntos y para nosotros es clave Mestalla. El apoyo de Mestalla nos hace ser mejores y tenemos la oportunidad de quitarnos la sensación del último partido. Ni los 42 garantiza seguir en Primera, queremos crear esa unión con la afición que hace al Valencia CF tan grande. Es un objetivo prioritario".

Buen manejo del partido

El entrenador, no en vano, ha señalado que "cada partido es una final para conseguir puntos" y, por eso, "el Athletic, que también tiene el objetivo de ir a Europa y tiene metas diferentes, era un partido muy importante". "El Valencia ha manejado bien el partido futbolística y mentalmente", ha añadido en torno a un encuentro en el que ha puesto en valor la actuación de sus jugadores. "Hay partidos que eres capaz y puedes y hay veces que es más difícil mantener [la imagen del equipo]. Me quedo con la determinación, la capacidad de no venirte abajo tras no acertar un penalti, con la superación de esa situación difícil y con la insistencia para conseguir tres puntos muy valiosos".

Sobre el por qué de su esquema de hoy, Corberán ha enfatizado que quiere ver al Valencia CF "lo más arriba posible". "Cuando cambias de partido cambios de contexto y las soluciones que te sirven para uno no te sirven para otro. Hay contextos donde el equipo ha encontrado la respuesta y otros donde nos ha costado más encontrarla y por eso no hemos conseguido lo que queríamos", ha incidido, no sin antes apuntar sobre la trascendencia que ha tenido el doble pivote y la inclusión de Pepelu en esa sala de máquinas junto a Guido. "Es verdad que hemos cambiado y hemos jugado con un doble mediocentro porque el Athletic es muy agresivo y presiona mucho. La única forma de evitar la presión de ellos era incrustar un jugador en los centrales con el doble pivote y controlar con un doble '6' que uno hiciera de central y otro más posicional. Pepelu, en un momento complicado, ha demostrado mucho carácter y personalidad. Era una recompensa por lo que está ayudando al equipo fuera de su posición".

"Luchar hasta el final"

Más allá del técnico, tras el partido también ha hablado el capitán del Valencia, José Luis Gayá, quién ha destacado que el conjunto blanquinegro no se rinde y que va a "luchar hasta el final" y es lo que va a hacer "en estos tres partidos que restan". El lateral de Pedreguer, así, ha remarcado a Dazn que la victoria lograda ante el Athletic es "muy importante en un campo muy complicado". "Para mí es el mejor estadio y de las mejores aficiones de LaLiga", ha resaltado.

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Sobre el penalti fallado por Hugo Duro, el defensa ha afirmado que "los fallan los que los tiran, Hugo tiene todo nuestro apoyo. Se ha dejado todo en el campo, que es lo que se le pide a un jugador del Valencia, que muera en el campo. El equipo está por encima". Además, también tuvo palabras de apoyo para su portero, Dimitrievski, que ha sido pitado por San Mamés en varias ocasiones al entender que simulaba problemas físicos. "Es normal que la gente se enfade y se impaciente. Pero le conozco y si tenía molestias es que tenía molestias", ha concluido.