Daniel Holgado ¡descalificado en Le Mans! y podio para Iván Ortolá

El valenciano Daniel Holgado (Kalex)fue descalificado del Gran Premio de Francia de Moto2 que se ha disputado en el circuito 'Bugatti' de Le Mans, por no llevar el guardabarros delantero en su moto.

Holgado, que sufrió una caída en la primera salida de la prueba, logró que sus mecánicos reparasen a tiempo la moto para la segunda salida, salvo por el guardabarros delantero -no les dio tiempo-, que se considera parte del paquete aerodinámico y motivo por el que Dirección de Carrera decidió penalizarlo con la descalificación. La noticia positiva para el motociclismo valenciano la protagonizó Iván Ortolá que finalizó tercero y subió al podio.

Victoria de Izan Guevara

El español Izan Guevara (Boscoscuro) ha dominado con autoridad una accidentada carrera del Gran Premio de Francia de Moto2, que le permite ascender hasta la segunda posición en la provisional del mundial.

Junto al mallorquín Guevara, otros dos españoles completaron el podio; el líder del mundial, Manuel González (Kalex), segundo, e Iván Ortolá (Kalex), tercero, a pesar de salir desde la decimocuarta posición.

Como ya sucediese en Moto3, al ser declarada la carrera de 'agua' por las condiciones atmosféricas de la jornada, y aunque al comienzo de la misma la lluvia no estaba cayendo y había zonas del asfalto más secas, la distancia de la misma se vio reducida de las veintidós vueltas iniciales a sólo catorce.

Moto2 vivió una accidentada carrera / EFE

Además, todos los pilotos dispusieron de diez minutos para 'testar' las condiciones del asfalto para conseguir la mejor puesta punto posible en esas condiciones y fueron muchos (todos) los pilotos que optaron por montar neumáticos 'slicks' (de seco).

El mallorquín Izan Guevara (Boscoscuro), autor de la 'pole position', su primera mejor clasificación de entrenamientos en la categoría de Moto2, supo aprovechar su posición de privilegio para ponerse al comando de la prueba desde los primeros metros, seguido por el líder del campeonato, el también español Manuel González (Kalex), que salía desde la quinta plaza.

Caída de Holgado

A quien no le fue tan bien fue a Daniel Holgado (Kalex), que en apenas unas curvas se fue por los suelos al intentar mantener la tercera posición que ocupaba tras salir segundo en la formación.

Guevara tiró fuerte desde el principio para romper el grupo de cabeza, pero se pegaron a él tanto Manuel González como el checo Filip Salac (Kalex) y el belga Barry Baltus (Kalex), con el italiano Celestino Vietti (Kalex) y el español Alonso López (Kalex) intentando llegar hasta ellos.

Pero tras completarse la segunda vuelta y como consecuencia de la caída del español Jorge Navarro (Forward), que acabó por los suelos con su moto en mitad de la recta de meta, Dirección de Carrera se vio obligada a mostrar bandera roja para que piloto y moto pudiesen salir de la pista.

Nueva salida

Tras un primer recorte de la distancia de carrera de 22 a 14 vueltas y después de haberse completado sólo dos giros, Dirección de Carrera decretó 'carrera nula' y debía darse una nueva salida con el orden inicial de la misma cómo si no hubiese habido ninguna carrera.

Esta 'nueva carrera' se debía disputar a sólo nueve vueltas y en la misma podía tomar la salida el español Daniel Holgado (Kalex), siempre y cuando pudiese llegar a tiempo tras la obligatoria revisión médica.

Holgado logró su objetivo y pudo volver a salir a pista, no así Jorge Navarro, que fue declarado 'no apto' por la Comisión Médica.

En la segunda salida prácticamente todos los pilotos montaron neumático trasero nuevo y el autor de la 'pole position', Izan Guevara, volvió a acertar al soltar el embrague para situarse líder a las primeras de cambio, seguido por Daniel Holgado, a cuyos mecánicos no les dio tiempo a montarle un guardabarros delantero.

El belga Barry Baltus (Kalex) fue la primera víctima de esta nueva salida, al irse por los suelos en la curva seis y cuando Alonso López y Manuel González superaban a Daniel Holgado, que perdía posiciones con demasiada rapidez.

Una carrera frenética

En la segunda vuelta de esta 'frenética' y corta carrera, Izan Guevara ya tenía una ventaja de un segundo sobre sus perseguidores, Alonso López, Manuel González e Iván Ortolá, mientras que el italiano Celestino Vietti, que iba tras ellos, era penalizado con una 'vuelta larga' por provocar el accidente de Barry Baltus y caía al noveno puesto tras cumplirla.

Delante, Izan Guevara se mantuvo como sólido líder, cada vez con una mayor ventaja sobre el trío perseguidor integrado por González, Ortolá y un Alonso López que se iba quedando descolgado, y ya con un grupo comandado por el hispano colombiano David Alonso (Kalex), algo más atrás.

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Nadie pudo con Izan Guevara, que se adjudicó una clara victoria por delante de González y Ortolá, mientras que el hasta ahora segundo clasificado del mundial, el australiano Senna Agius (Kalex), se tuvo que conformar con la séptima posición.