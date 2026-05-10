El emotivo ascenso del Valencia CF dedicado a Fernando Martín

La Ciudad Deportiva de Paterna ha vivido uno de los momentos más emocionantes de las últimas temporadas. El Valencia Femenino B ha conseguido ascender a Segunda Federación después de rematar ante el Extremadura Femenino una eliminatoria que se encarriló en la ida ganando 0-7 y que estuvo bien encaminada para la vuelta. Un ascenso cargado de emotividad ya que tiene una dedicatoria clara: Fernando Martín, fallecido en un accidente de barco en Indonesia el pasado diciembre.

Ascenso dirigido al cielo

El conjunto valencianista celebró por todo lo alto su ascenso de categoría y mandó muestras de cariño al cielo, desde donde presenció Fernando Martín el éxito de una plantilla que le echa mucho de menos. El entrenador valencianista perdió la vida el pasado mes de diciembre en un trágico accidente de barco en Indonesia a sus 44 años. Su esposa y su hija pequeña, de 7 años, pudieron ser rescatadas, pero él y tres de sus hijos fallecieron.