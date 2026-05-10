Jódar silencia el Foro Itálico para meterse en octavos

Rafa Jódar sumó en Roma una de esas victorias que diferencian a los grandes jugadores de los elegidos. El madrileño superó en tercera ronda al local Matteo Arnaldi (6-1, 4-6 y 6-3) en un ambiente casi de Copa Davis y levantando un partido que se puso muy crudo en el tercer set. Triunfo de mérito y de peso de un Jódar que deja además casi asegurado su presencia como cabeza de serie en Roland Garros. Un logro alucinante teniendo en cuenta de donde partía a inicios de temporada.

No es ya raro ver a Jódar en octavos de final de un Masters 1000, aunque sí levantar u partido como el de este domingo donde silenció a la central abarrotada del Foro Itálico, que se volcó por completo con un Matteo Arnaldi que por momentos jugó un tenis brillante. Campeón en Cagliari la semana pasada, el italiano solo pudo ser frenado por la magia de un Rafa Jódar que jugará en octavos contra Learner Tien.

Empezó el partido a las mil maravillas para el español, que se llevó los cinco primeros juegos y un primer set impecable en apenas media hora de juego. Pese a ello, el italiano despertó en los últimos compases y animó al público que se vino arriba con la rotura inicial a su favor en el segundo parcial.

Dominó el juego a partir de entonces y ni la respuesta de Jódar en el sexto juego le hizo dudar. Aprovechó algunos errores del español y consiguió una rotura en el tramo final que confirmó sin problemas para igualar el partido y para que la pista central del Foro Itálico explotara de alegría total.

La inercia continuó en el inicio del segundo set y con rotura en contra, el partido se puso muy cuesta arriba para Jódar. Pero ni eso, ni el público loco celebrando la situación de partido, le desconcentraron y del 1-3 en contra paso al 6-3 final dejando helado a un Arnaldi que sufrió el tenis potente y agresivo del madrileño en sus carnes.

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Nueva demostración de la grandeza y de la realidad de un Rafa Jódar que buscará unos nuevos cuartos de final de Masters 1000 en Roma. Top 30 ya en el ranking y con la confianza por las nubes para seguir rompiendo su techo. "En los partidos cambian las cosas muy rápido. Jugó muy bien en el segundo e inicio del tercero, pero sabía que tenía que mantenerme ahí porque ese nivel era muy difícil de sostener" apuntó el español, mostrando su carácter ganador.