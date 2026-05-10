Un joven lleva una 'senyera' del Valencia CF para lograr la bendición del Papa que acerque la salvación

El Valencia CF tiene este domingo ante el Athletic en San Mamés un partido clave para continuar jugando el próximo curso en Primera División. Las victorias de Levante y Sevilla, sumadas al empate entre Elche y Alavés, han hecho que la lucha en la parte baja se estreche hasta solo dos puntos, lo que obliga a los de Carlos Corberán a sumar de tres para evitar complicaciones en un tramo final de Liga en el que aún esperan el Rayo, la Real Sociedad y el Barça. Ante esta complicada y necesaria tarea, cualquier ayuda es bien recibida, incluso si esta es divina y viene desde el mismo centro de la fe católica, el Vaticano.

Una 'senyera' en la maleta

Eso es lo que ha pensado esta misma semana Vicente Ferriol, un joven de Lliria que ha viajado esta semana a Roma como parte de su viaje de final de curso de 4º de la ESO. En su maleta llevaba lo que cualquier turista llevaría para pasar varios días en un trayecto de este tipo. Sin embargo, un objeto peculiar por encima de todos también ha llenado parte del espacio de sus enseres. Nada más y nada menos que una 'senyera' con el escudo del Valencia CF ubicado en su centro. Así lo relata a este diario su padre, llamado también Vicente Ferriol, quién se ríe al explicar cómo surgió esta aventura de su vástago. "Somos valencianistas de toda la vida y como iban a Roma, el tenía bien claro que quería llevarse la bandera para que se la bendijeran", destaca sobre un viaje en el que no cejó en su empeño.

Porque Ferriol, estudiante del colegio El Prat del municipio, tenía como parte de las actividades en tierras italianas del centro -de carácter católico- asistir al Vaticano y más en concreto a la Bendición Apostólica que, como cada miércoles, hace el Papa y el resto de los principales miembros de la Curia a los fieles que se acercan a este enclave. Fue en ese momento cuando el joven aprovechó la ocasión. Sacó durante la audiencia privada su 'senyera' ilustrada con el escudo valencianista y pidió una bendición para que el conjunto blanquinegro no acabe descendiendo a Segunda.

Noticias relacionadas

El momento de la bendición de la 'senyera' del Valencia CF. / Levante-EMV

Objetivo cumplido

"El Papa sabía que el Valencia está muy mal, conocía la situación", relata Ferriol padre sobre una misión que culminó de la mejor manera: con una bendición eclesiástica y un posterior agradecimiento en inglés por hacerla posible. Ahora, solo queda esperar. "A ver si nos surte efecto. Toda bendición es bien recibida", añade el progenitor sobre el gesto. Habrá que ver si hoy esa plegaria es escuchada y el Valencia CF puede volver a ganar en Bilbao para alejarse del descenso.