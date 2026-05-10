Orriols, un fortín para Luís Castro a punto de hacer historia

No han pasado ni cinco meses desde que Luís Castro cogió las riendas de un Levante UD que parecía encarar de nuevo el camino a Segunda. Colista con solo diez puntos de 51 posibles en aquel momento, los fantasmas del descenso asomaban en Orriols y el técnico luso tenía ante sí la titánica tarea de revertir el rumbo y volver a ilusionar a una afición y, sobre todo, a un equipo que no carburaba. Una 'misión salvación' que tenía en el Ciutat de València su gran asignatura pendiente. Porque los granotas no habían logrado ganar en su feudo pese a haber pasado ya hasta 17 fechas ligueras. Una condena que, sin embargo, hoy se ha revertido hasta tal punto que el estadio levantinista se ha convertido en todo un fortín que deja al club al filo de escapar de la quema y, además, a punto de conquistar cotas históricas.

Cuatro victorias seguidas

No en vano, el triunfo con remontada cosechado este viernes contra Osasuna por 3-2 supuso la cuarta victoria consecutiva de los granotas en su casa. Antes, habían caído ya en Orriols desde rivales directos como el Oviedo (4-2) o el Sevilla (2-0) a otros aspirantes a Europa como el Getafe (1-0). Un buen rendimiento que, sumado a otros empates, ha permitido a los de Castro cosechar hasta 18 de los 30 últimos puntos en juego. Un puntaje esencial -y que puede incrementarse si el próximo domingo 17 gana ante el Mallorca en la penúltima jornada- para que este domingo el club amanezca a solo dos puntos de la salvación que marca el Girona con 38 puntos y que acerca por segunda vez en su historia al equipo a encadenar cinco triunfos consecutivos en casa en Primera.

La anterior, curiosamente, fue en otro de esos momentos en el que los levantinistas sufrían para mantener la categoría. En concreto, ocurrió en el tramo final de la 2017/18 tras la salida de Juan Muñiz y la llegada al banquillo de Paco López. En ese momento, los granota sumaron triunfos ante el Eibar (2-1), Las Palmas (2-1), Málaga (1-0), Sevilla (2-1) y, como colofón, todo un Barcelona al que superaron por 5-4 en un partido loco. Esos 15 puntos, además, fueron clave para no sufrir finalmente y acabar la Liga a 17 puntos de la relegación que marcó el Dépor con 29.

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Etta Eyong, durante el partido contra Osasuna. / JM LOPEZ

Más goleadores para la causa

Pero no solo la tranformación del Ciutat en un bastión deja notas positivas en este Levante UD. Porque Etta Eyong, 'killer' en el tramo inicial de esta temporada con seis dianas en diez partidos, volvió a ver puerta el viernes para anotar el gol de la victoria ante los navarros, un hecho destacado si se tiene en cuenta que desde octubre el internacional camerunés no había marcado en el torneo doméstico. Junto a ello, el otro aspecto positivo lo dejó Víctor García, que sumó su primer doblete en Primera ante Osasuna y, también, sus primeros tantos con el club. Todo ello, a fin de cuentas, buenas noticias para encarar enchufados un tramo final de Liga crucial. La permanencia aguarda.