ATHLETIC-VALENCIA
Sadiq y Dimitrievski dan oxígeno a la salvación del Valencia CF
Un cabezazo certero del nigeriano y una gran parada del normacedonio permiten a los valencianistas superar al Athletic asaltando San Mamés y alejar el pozo de Segunda a cinco puntos de distancia con nueve por disputarse
Oxígeno. Eso es lo que ha conseguido este domingo el Valencia CF en su batalla por la permanencia gracias a un triunfo sufrido y por la mínima (0-1) en toda una Catedral del fútbol como San Mamés. Los de Carlos Corberán, que llegaban obligados a puntuar -y, si se podía, a ganar- ante la sucesión de resultados que se habían venido dando en la jornada desde el pasado viernes, han conseguido imponerse al Athletic gracias a un cabezazo medido de Umar Sadiq cuando el partido encaraba su recta final y a la enorme actuación de un Stole Dimitrievski salvador bajo palos. Son ya cinco puntos de renta con la salvación a falta de nueve por jugarse, una distancia a priori suficiente para evitar sustos.
Ante esa trascendencia del encuentro, Corberán apostaba de inicio por hacer cambios en el once. Cömert recuperaba su sitio en el eje de la zaga y desplazaba a Pepelu al centro de máquinas junto a Guido, mientras que Javi Guerra avanzaba su posición para acompañar en la punta de ataque a otra de la novedades, Hugo Duro. En los extremos, el de Cheste mantenía a Luís Rioja, pero sentaba a Ramazani para dar entrada a Diego López. Nuevas caras para la batalla que, sin embargo, tardaron en comenzar a carburar.
Porque los primeros minutos fueron de los de Ernesto Valverde -quien recibió antes del encuentro un homenaje previo a que deje el club vasco a final de temporada-, que con diversas intentonas de su línea ofensiva -liderada por Nico Williams- a la espalda de la defensa blanquinegra intentaba perforar la meta defendida por Dimitrievski. Ataques no con demasiado peligro, pero que sí servían de alerta para que los valencianistas empezaran a mejorar si no querían empezar por detrás en el marcador.
Penalti fallado
Tras esos avisos, poco a poco, los de Corberán comenzaron a desperezarse y acercarse a la portería de Unai Simón, con Hugo Duro como gran protagonista. El 9 del Valencia CF, primero, sacaba a Laporte una falta con amarilla en la frontal del área que Javi Guerra enviaba alta y, cuando se había cumplido ya el minuto 25, recogía en el área local un rechace tras un córner que terminaba con Yuri golpeando su pierna. El árbitro, Miguel Ángel Ortiz, pitaba penalti y el propio Hugo Duro cogía la pelota para intentar adelantar a los de Corberán. Pero el héroe se acabó convirtiendo en pocos segundos en villano después de que su disparo acabara estampándose contra el larguero.
El fallo era un golpe duro que hacía por momentos tambalearse al Valencia, que sufría de nuevo los ataques de unos leones que perdían en el minuto 35 a Nico Williams por lesión. Su hermano Iñaki le sustituía para continuar un partido que, sin nuevas ocasiones de claro peligro, acababa llegando al descanso sin goles.
Ya en el segundo tiempo -con Vivian entrando al descanso por el amonestado Laporte- los locales adelantaron la presión, algo que no se tradujo en grandes ocasiones de peligro durante el primer cuarto de hora ni para los de Valverde ni para los de Corberán. Al menos hasta que Iñaki Williams recogía un balón al espacio que Dimitrievski obstaculizaba para mandarla a córner. Un espejismo de fútbol en un partido francamente trabado y en el que las ocasiones que llegaban a portería se podían contar con una mano.
Goleador Sadiq, salvador Dimitrievski
Para desbloquearlo, desde el banquillo valencianista salían Filip Ugrinic, Ramazani y Sadiq -por Pepelu, Diego López y Hugo Duro- en el minuto 70 y, solo dos minutos después, los cambios surtían efecto. Porque Rioja ponía desde la banda izquierda del ataque un centro que el punta nigeriano cabeceaba adelantándose a la zaga bilbaina. 0-1 en el marcador y aire en la batalla por evitar el descenso, más aún cuando en la siguiente jugada era Dimitrievski -de nuevo, salvador- el que volaba para detener un cabezado del recién incorporado Unai Gómez.
Era la prueba de que el Athletic no se iba a rendir y que tocaba sufrir para conquistar un triunfo balsámico. Unai Núñez entraba por Javi Guerra para intentar reforzar los efectivos defensivos ante un conjunto vasco que se volcaba -Unai Simón incluido- en busca del empate. Sin embargo, este no acabó llegando y el Valencia conquistó un triunfo que le permite coger mucho aire en la lucha por quedarse en Primera División.
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