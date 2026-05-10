Revolución en el once del Valencia CF

El Valencia CF presenta una alineación cargada de novedades esta tarde en San Mamés para medirse al Athletic Club. Carlos Corberán introduce cambios importantes en su once inicial y apuesta por una estructura distinta, con varios movimientos relevantes tanto en la medular como en la zona ofensiva.

Una de las principales novedades está en el centro del campo, donde el técnico valencianista sitúa un doble pivote inédito formado por Pepelu y Guido Rodríguez. Ambos compartirán sala de máquinas en una apuesta que busca dar más equilibrio, presencia y control al equipo ante un rival exigente como el Athletic.

Por delante, el Valencia también modifica su plan ofensivo. Javi Guerra y Hugo Duro serán las referencias en ataque, con Diego López y Luis Rioja partiendo desde los costados. La presencia de Guerra en posiciones avanzadas supone una de las notas más llamativas del once, en una alineación con la que el VCF tratará de competir en uno de los escenarios más complicados de LaLiga.

El once titular del Valencia CF es: Dimitrievski; Raba Saravia, Tárrega, Cömert, Gayà; Luis Rioja, Guido Rodríguez, Pepelu, Diego López; Javi Guerra y Hugo Duro.

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Mientras, el once titular del Athletic Club es Unai Simón; Yuri, Vivian, Yeray, Gorosabel; Rego, Jauregizar, Sancet; Iñaki Williams, Nico Williams y Guruzeta.