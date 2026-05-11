Braxton Key sufre una fractura nasal y es duda para el quinto choque de cuartos ante Panathinaikos

El ala-pívot estadounidense del Valencia Basket Braxton Key sufre una fractura nasal y es duda para el decisivo quinto encuentro de la serie de cuartos de final de la Euroliga ante el Panathinaikos este miércoles.

Key recibió un golpe en el encuentro de este domingo ante el Kosner Baskonia y no pudo acabar el encuentro. De hecho, el jugador fue trasladado a un centro hospitalario para una primera evaluación de su lesión.

En el mensaje en el que ha comunicado la lesión del jugador, el Valencia apunta a que queda "pendiente de evolución" y ni le descarta ni le confirma para el encuentro del miércoles.

Papel destacado en Atenas

El jugador norteamericano fue uno de los jugadores más destacados en las dos victorias con las que el Valencia Basket igualó la semana pasada los dos triunfos que consiguió el Panathinaikos en la apertura de la serie.

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Para el choque del miércoles, que decidirá el cuarto equipo que participará en la Final a Cuatro de la competición en Atenas, son baja segura los aleros Xabi López-Arostegui y Josep Puerto. E