El Levante blinda al portero del futuro, Ihor Galdin, y frena la embestida del Real Madrid

Las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Buñol observan con atención el crecimiento exponencial que se cuece bajo los palos de sus porterías, consciente de que las defiende uno de los proyectos más potentes de la cantera en los últimos años y que no tardará en asomar sus facultades en el primer equipo. Así lo pretende el Levante y lo sueña Ihor Galdin, guardameta de 15 años que, a poco más de un mes para cumplir los 16, firma su primer contrato profesional con el club después de haber llegado a un acuerdo para oficializar una renovación que garantiza su estancia en el Ciutat de València durante un largo periodo de tiempo.

Ihor, en la cantera granota. / LUD

Internacional con la sub16 de Ucrania, la renovación del procedente de Odesa supone una victoria para la base granota tras imponerse a grandes clubes que quisieron hacerse con sus servicios y un refuerzo significativo a su proyecto de cantera, que se basa en la retención del talento de la casa. El Atlético de Madrid fue tras su pista, pero, según pudo saber Superdeporte, el Real Madrid llevó a cabo recientemente un fuerte movimiento para convencer al que, desde las profundidades de Valdebebas, catalogaban como el nuevo Lunin.

Ihor con su representante, Vicente Martínez. / SD

Sin embargo, el deseo de la familia y del propio jugador de seguir en el Levante, quienes están muy agradecidos por la acogida que les dio el club después de huir de Ucrania en 2022, y por las oportunidades que está recibiendo un Ihor que lloró de la emoción tras cerrarse renovación, facilitaron una operación prioritaria para la dirección deportiva, que no quiso sufrir una considerable fuga de talento que le hiciera revivir casos como el de Chema Andrés o Joan Martínez.

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Muro bajo palos

Dotado técnicamente y brillante bajo palos gracias a su agilidad y reflejos, Ihor añade a sus virtudes un imponente físico de 189 centímetros que no ha pasado desapercibido en la cantera levantinista ni han sido un impedimento para posicionarlo como el portero del futuro en Orriols. El procedente de Ucrania irá a caballo entre Juvenil A, filial y primer equipo, ecosistema que experimenta desde hace más de un mes, y que le ha llevado a ser convocado por Luís Castro para el duelo ante el Villarreal. El club, a su vez, no solo apuesta por su figura, sino que le hará un seguimiento exhaustivo con el objetivo de que llegue a la élite de la mano del Levante.