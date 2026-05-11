Luís Castro prefiere no hacer cuentas: “Era bueno en matemáticas, pero vidente no”

El entrenador del Levante, Luís Castro, aseguró este lunes que ve a sus jugadores convencidos de la permanencia, pero se negó a hacer cuentas sobre los puntos que serán necesarios para salvarse, aunque dejó claro que en su opinión no serán suficientes los que en años anteriores han valido para seguir en Primera.

“Siento que los aficionados creen en nosotros, pero cien por cien cierto que los jugadores van a creer hasta el último segundo. Cuando era niño era muy bueno en matemáticas, pero vidente no. Pienso que los puntos que han sido suficientes en muchos de los otros años este año no va a ser suficiente. Pienso yo, puede que sí, vamos a ver”, dijo Castro en la rueda de prensa previa al partido.

“Hace unos meses hubiéramos firmado los puntos que tenemos ahora. Estábamos con diez puntos cuando llegué y ahora con 36. Estamos mejor. También es verdad que LaLiga es de locos, todos los equipos están haciendo más puntos de lo normal. El trabajo es simple, intentar ganar el próximo partido”, añadió el entrenador luso.

Sobre el Celta de Vigo, el entrenador del Levante destacó que en su opinión estaría mejor clasificado si no fuera por el desgaste que ha tenido en la competición europea y se mostró convencido de que el Levante está preparado para sumar su segunda victoria fuera de casa del año.

“Es un equipo muy bueno, pero vamos a intentarlos. Es muy fuerte, uno de los mejores de LaLiga. Tiene buenas soluciones en la plantilla, por eso cambian un poco más. Cuando estaba jugando en Europa han perdido algunos puntos, ya están arriba y si no llegan a perder esos puntos iban a estar más arriba. Tenemos que estar al cien por ciento concentrados y al máximo”, indicó.

"Hemos estado bien fuera de casa"

“Hemos hecho buenos partidos como visitante, ha sido por detalles. Hemos estado bien fuera de casa en algunos partidos. Es cierto que en casa tenemos a los aficionados, que es una locura la energía que nos dan”, agregó.

Además, Castro subrayó el compromiso del vestuario que dirige y recalcó que se siente “un afortunado” por ser su entrenador y que todos los aficionados del Levante deben estar orgullosos de sus jugadores.

Luís Castro / Germán Caballero

“Tengo la suerte de tener buenas personas, tanto en el cuerpo técnico como jugadores. El club ha elegido muy bien a las personas, no solo como profesionales. Piensan en el grupo y en el club antes que en ellos mismos. Soy un afortunado. Siento mucho orgullo por esta plantilla”, afirmó.

“Están haciendo el máximo, hacen tratamiento tres veces al día para poder estar disponible. Hay jugadores con lesiones de tres semanas y en una semana y media están ahí y diciendo ‘quiero ir’. Si fuera aficionado del Levante desde pequeño miraría esta plantilla con orgullo", añadió el técnico.

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El entrenador portugués, además, admitió que algunos jugadores acabaron fatigados el pasado viernes ante Osasuna pero descartó que pueda forzar la recuperación de esos futbolistas. “Si no están al cien por ciento no vamos a forzar”, explicó el entrenador luso, que detalló que “hay varios” que están cansados pero solo Carlos Álvarez y Unai Elgezabal están descartados para el encuentro.