El mensaje de Stole Dimitrievski a la afición de Mestalla: "Tenemos que estar juntos"

El Valencia CF logró una importante victoria frente al Athletic Club en el partido correspondiente a la jornada 35 de LALIGA EA SPORTS 2025-26. Uno de los nombres propios del encuentro fue Stole Dimitrievski, decisivo bajo palos con varias intervenciones de mérito que contribuyeron a asegurar los tres puntos para el conjunto valencianista.

Tras el encuentro, el guardameta destacó la importancia del triunfo y el esfuerzo colectivo del equipo. “Son muy importantes los puntos. Cada partido es lo más importante”, afirmó Dimitrievski, quien subrayó que el Valencia llegó al partido con la intención de “pelear” y “trabajar” hasta el final.

El portero valencianista valoró especialmente la disciplina mostrada por el equipo y la capacidad para competir en un escenario exigente. “Todo el equipo ha corrido, ha sido disciplinado y ha seguido las órdenes del míster. Todos hemos estado a la altura para ganar el partido”, señaló. Dimitrievski, que ya sabía lo que era vencer en este campo, reconoció también la dificultad del encuentro: “Sé lo que se sufre aquí. El equipo ha sabido sufrir, trabajar, jugar y aprovechar la contundencia en las áreas”.

El internacional macedonio insistió en que la victoria fue consecuencia del compromiso de todo el grupo. “Somos merecedores de la victoria”, aseguró el guardameta, satisfecho por la respuesta del Valencia en un tramo decisivo de la temporada.

Dimitrievski también quiso poner en valor el trabajo diario del grupo de porteros y del cuerpo técnico específico. “Con la ayuda de todos los porteros, con Marcos Abad y Andoni Ochotorena trabajando todos los días, intentamos aportar y ayudar desde la portería para sumar puntos”, explicó. “Hoy se ha dado y hay que seguir trabajando. El grupo de porteros es excelente y trabajamos muy bien para estar a la altura del equipo”.

El partido ante el Rayo

Con la victoria ante el Athletic ya en el bolsillo, el Valencia centra ahora su atención en el próximo compromiso liguero, que le medirá al Rayo Vallecano en el Camp de Mestalla. Dimitrievski recalcó la importancia de volver a ganar ante la afición valencianista. “Tenemos ganas de ganar un partido en Mestalla, de celebrar con la afición, cantar y estar juntos, porque se lo merecen”, apuntó.

El guardameta dedicó también el triunfo a los seguidores que acompañaron al equipo y a quienes lo apoyaron desde la distancia. “Esta victoria es gracias también a los aficionados que han venido a apoyarnos y a los que nos apoyan desde casa”, dijo.

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De cara al duelo ante el Rayo Vallecano, Dimitrievski resumió el objetivo del equipo con claridad: “Se trata de jugar, ganar y avanzar”.