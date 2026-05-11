La permanencia del Levante UD pasa por volver a ganar lejos de Orriols

Sevilla. 4 de enero. El portugués Luís Castro se sienta por primera vez en el banquillo del Levante UD. Como si ese fuera el impulso que llevaba esperando el club, el equipo granota deja a un lado su realidad de colista y gana con solvencia (0-3) en el Pizjuán. Iker Losada, Espí y Carlos Álvarez en el añadido son los autores de un triunfo balsámico para empezar con buen pie la misión 'salvación'. Cuatro meses después, esa pelea todavía no ha acabado.

Ganar lejos del Ciutat

El levantinismo sigue inmerso en la lucha por no volver a Segunda, un descenso que marca hoy el Girona -a falta del partido que juega esta noche contra el Rayo- con dos puntos más. Todo está en juego con nueve puntos por jugarse. Sin embargo, para lograrlo, hay que superar una asignatura pendiente. Y esa no es otra que la de volver a ganar lejos de Orriols, algo que no sucede -justamentente- desde esa victoria en tierras sevillanas.

Porque desde esa primera experiencia del luso dirigiendo al club, el Levante ha registrado cinco derrotas y dos empates. El calendario, eso sí, no ha sido fácil. Porque los levantinistas han tenido que visitar los feudos del Real Madrid, Athletic, Barça, Real Sociedad, Villarreal -en esas cinco visitas cayeron- , además de Vallecas y el RCDE Stadium, donde el resultado fue de empate. Con ello, el balance ha sido de 17 goles en contra y solo cuatro a favor gracias a Elgezabal y Olasagasti -que anotaron los dos tantos del 4-2 en Bilbao- y el goleador Espí, que hizo diana tanto contra el Rayo (1-1) como en la goleada en La Cerámica (5-1).

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Un campo 'favorable'

Por delante, eso sí, tiene este martes (19 horas) un partido que -tradicionalmente, al menos- no se le ha dado mal. Porque llega la hora de medirse al Celta en Balaídos, estadio en el que el equipo granota ha logrado hasta cuatro victorias en la máxima categoría del fútbol y otros dos empates en los diez choques disputados. Sumar de tres -ante un conjunto que está consolidado en los puestos que dan acceso a Europa el próximo curso- se torna así como algo vital. Igual que intentar puntuar en La Cartuja, el partido con el que el Levante UD cerrará una temporada que, espera, acabe en salvación.