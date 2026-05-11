La UPV convierte el campus de Vera en una gran fiesta del deporte universitario el 14 de mayo

La Universitat Politècnica de València celebrará el próximo 14 de mayo la , una de las citas más emblemáticas del calendario universitario y considerada el gran día del deporte en la institución. Durante 12 horas de actividad ininterrumpida, el campus de Vera se transformará en un auténtico escenario deportivo donde la participación, la convivencia y el espíritu universitario serán los grandes protagonistas.

La jornada se desarrollará entre las 9:00 y las 21:00 horas, con la participación de más de 2.000 alumnos y alumnas procedentes de las catorce Escuelas y Facultades de la UPV, que representan a los campus de Vera, Alcoy y Gandia. Cada estudiante competirá en nombre de su centro, contribuyendo con su participación a la suma de puntos en las diferentes modalidades deportivas, con el objetivo de lograr el máximo reconocimiento colectivo: alzarse con el Trofeo UPV.

A lo largo del día, el campus de Vera se convierte en un gran espacio compartido en el que el deporte actúa como eje vertebrador de la vida universitaria

El Trofeo UPV es mucho más que una competición deportiva; se trata de una jornada que fomenta valores fundamentales como el trabajo en equipo, el compañerismo, la igualdad y el sentimiento de pertenencia a la comunidad universitaria. A lo largo del día, el campus de Vera se convierte en un gran espacio compartido en el que el deporte actúa como eje vertebrador de la vida universitaria.

En cuanto a la organización deportiva, la competición se estructura combinando diferentes formatos en función de las modalidades. Los deportes de equipo como baloncesto, fútbol 7, fútbol sala, voleibol y relevos se disputarán mediante sistema de eliminatoria directa, lo que garantiza un desarrollo dinámico, ágil y cargado de emoción desde los primeros encuentros hasta las finales.

Por su parte, las modalidades individuales y de pareja, entre las que se encuentran tenis de mesa, vóley playa, ajedrez, tenis y pádel, se desarrollarán también en categoría masculina y femenina, favoreciendo una participación amplia y equilibrada. Esta estructura permite que el alumnado tenga múltiples oportunidades de implicarse en la jornada, tanto desde una vertiente competitiva como desde la práctica recreativa.

Este año, por primera vez, se incorporan además modalidades de e Sports en los que los participantes deberán también sumar puntos en F1, NBA 2k, FC26, Rocket League, Just Dance y Overcooked, organizados a través de la Cátedra de Innovación en e Sports y Active Gaming de la UPV.

Diseño levanta la Copa. / UPV

A lo largo del día, cada resultado obtenido por los equipos y participantes individuales contribuirá a la clasificación general de su Escuela o Facultad. Al finalizar la jornada, la suma total de puntos determinará qué centro se proclama vencedor de la XXXIV edición del Trofeo UPV, convirtiéndose en el referente deportivo del curso académico.

Uno de los aspectos más singulares de este trofeo es su carácter simbólico, ya que se trata de un galardón itinerante. La Escuela o Facultad que resulta ganadora lo mantiene en custodia durante un año, hasta la celebración de la siguiente edición. No obstante, solo aquellas que consiguen imponerse durante tres años consecutivos o cinco de forma alterna logran conservarlo en propiedad definitiva, un reconocimiento que pone en valor la constancia y la excelencia deportiva.

Vigente campeón

Durante el curso 2024-2025, la custodia del trofeo ha recaído en la Escuela Politècnica Superior de Diseño, que afronta esta nueva edición como vigente campeona. A lo largo de la historia del Trofeo UPV, únicamente dos centros han logrado hacerse con el trofeo en propiedad. La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales lo consiguió en el año 1999, tras encadenar tres victorias consecutivas, mientras que la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeroespacial y Diseño alcanzó este hito en 2014, tras lograr cinco triunfos alternos. Estos precedentes refuerzan el prestigio de una competición que año tras año se consolida como un referente dentro del deporte universitario y por el que las delegaciones de alumnos de cada centro trabajan durante todo el curso.

Además de la vertiente estrictamente competitiva, el Trofeo UPV incorpora una amplia programación de actividades dirigidas a toda la comunidad universitaria. A lo largo de la jornada se ofrecerán exhibiciones y sesiones abiertas de diferentes disciplinas que forman parte de la oferta deportiva habitual de la universidad. Entre ellas destacan actividades como taichí, body balance, zumba, danza urbana, salsa o bachata, que permitirán a los y las asistentes disfrutar del deporte desde una perspectiva lúdica, saludable e inclusiva.

Este enfoque complementario contribuye a reforzar el carácter integrador del evento, facilitando la participación de todas aquellas personas que, más allá de la competición, desean acercarse al deporte como herramienta de bienestar físico y social. De este modo, el Trofeo UPV no solo premia el rendimiento deportivo, sino que también impulsa hábitos de vida activa entre el conjunto de la comunidad universitaria.

La jornada culminará con la tradicional ceremonia de entrega de trofeos, que se celebrará en el pabellón polideportivo del campus de Vera. En este acto estarán presentes representantes de todas las Escuelas y Facultades participantes, así como miembros del equipo rectoral de la Universitat Politècnica de València. Este momento final servirá para reconocer el esfuerzo de todos los participantes y, especialmente, para proclamar a la Escuela o Facultad ganadora de esta XXXIV edición.

La UPV reafirma su compromiso con el deporte como elemento esencial de la formación integral del alumnado, ofreciendo una jornada única en la que la competición, la participación y la celebración se unen

El Trofeo UPV se consolida, así como una iniciativa clave dentro de la estrategia de promoción del deporte universitario, reforzando el papel de la actividad física como motor de convivencia, salud y desarrollo personal. Año tras año, este evento reúne a miles de estudiantes en torno a una misma pasión, contribuyendo a fortalecer los lazos entre los distintos centros y a proyectar los valores de la Universitat Politècnica de València más allá de las aulas.

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Con esta nueva edición, la UPV reafirma su compromiso con el deporte como elemento esencial de la formación integral del alumnado, ofreciendo una jornada única en la que la competición, la participación y la celebración se unen para dar forma a una de las tradiciones más arraigadas de la vida universitaria.