Valencia Basket - Panathinaikos: El play off de Euroliga más igualado de la historia

El Roig Arena acogerá este miércoles 13 de mayo, a las 21:00 horas, un partido llamado a cerrar una eliminatoria histórica. Valencia Basket y Panathinaikos AKTOR Athens se jugarán el pase en el quinto y definitivo encuentro de un Playoff de la EuroLeague que ya ha entrado en los registros de la competición como la serie más igualada desde que, en la temporada 2008-09, se adoptó el formato al mejor de cinco partidos para decidir los participantes en la Final Four.

Hasta ahora se habían disputado 67 eliminatorias bajo este sistema. Ninguna había alcanzado el quinto partido con una diferencia acumulada tan corta como la que presentan valencianos y griegos tras los cuatro primeros choques: apenas diez puntos sumando los márgenes de todos los encuentros.

La serie arrancó en Valencia con dos golpes mínimos del Panathinaikos. El equipo griego se impuso en el primer partido por 67-68, un solo punto de diferencia, y repitió triunfo en el segundo por 105-107 tras una prórroga decidida sobre la bocina. La reacción taronja llegó en Atenas, donde Valencia Basket fue capaz de igualar la eliminatoria con dos victorias también apretadísimas: 87-91 en el tercer partido y 86-89 en el cuarto.

Cruel derrota sobre la bocina de Valencia Basket y Panathinaikos en el Roig Arena / F. Calabuig

El resultado global de los cuatro encuentros refleja hasta qué punto la eliminatoria ha vivido instalada en el alambre. Valencia Basket suma 352 puntos, por 348 del Panathinaikos, una ventaja total de solo cuatro puntos para el conjunto taronja. Sin embargo, el balance de la serie está empatado a dos victorias, lo que convierte el quinto partido en el desenlace inevitable de una eliminatoria en la que ninguno de los dos equipos ha logrado despegarse.

La igualdad no solo se explica por los marcadores finales. Todos los partidos llegaron vivos hasta casi la última posesión. En el primero, Valencia Basket tuvo un último balón para intentar llevarse la victoria. En el segundo, el encuentro llegó empatado a falta de cinco segundos para el final de la prórroga y se resolvió con una canasta sobre la bocina de Hayes-Davis. En el tercero, Rogkavopoulos dispuso de dos triples que pudieron empatar el partido a cinco segundos de la conclusión. Y en el cuarto, Hayes-Davis volvió a tener en sus manos una acción decisiva, un triple lejano que, de haber entrado, habría enviado el duelo a la prórroga.

Otros precedentes

El Panathinaikos, además, aparece de nuevo en el centro de una serie extrema. Hay dos precedentes recientes de Playoffs de la EuroLeague que llegaron al quinto partido con niveles de igualdad similares, y en ambos estuvo implicado el conjunto ateniense.

El primero es de la temporada pasada, cuando Panathinaikos AKTOR Athens y Anadolu Efes Istanbul alcanzaron el quinto partido con una diferencia incluso menor en la anotación acumulada de los cuatro primeros encuentros: 326 puntos para los griegos y 324 para los turcos, solo dos puntos de separación. En aquella ocasión, el Panathinaikos resolvió la serie en el quinto partido y obtuvo el billete para la Final Four con un triunfo por 75-67. Fue, además, la mayor diferencia de toda aquella eliminatoria, ya que ninguno de los cuatro choques anteriores se había decidido por más de cuatro puntos.

Matt Costello celebra una canasta ante el Panathinaikos. / F. Calabuig

El otro antecedente lleva a la temporada 2012-13 y al cruce entre Panathinaikos y FC Barcelona. Aquel Playoff tuvo el inicio más apretado de la historia de la competición: los tres primeros partidos se resolvieron por un margen de dos puntos o menos. El equipo griego llegó a tener la opción de cerrar la serie en casa, pero el Barça ganó el cuarto encuentro por 60-70 en el OAKA y completó la remontada en el Palau Blaugrana con un 64-53 en el quinto partido.

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Ahora, el Panathinaikos vuelve a formar parte de una eliminatoria llevada al límite. Pero esta vez el escenario decisivo será el Roig Arena, donde Valencia Basket tratará de convertir en clasificación una serie en la que ha anotado más que su rival, ha sobrevivido a dos derrotas por detalles y ha respondido con dos victorias en Atenas para forzar un quinto partido que decidirá el futuro europeo de ambos.