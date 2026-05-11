El Valencia no gana al Rayo en Mestalla... desde 2018

El Valencia recibe este jueves, en la trigésimo sexta jornada de Liga, al Rayo Vallecano en Mestalla, donde no gana al equipo vallecano en la competición doméstica desde 2018 con tres empates seguidos desde entonces y una reciente derrota por 0-1.

La última victoria como local de los valencianistas fue en la temporada 2018-19, el 24 de noviembre de 2018, cuando el equipo entrenado por Marcelino ganó al de Míchel gracias a un doblete de Santi Mina y un gol de Kevin Gameiro en una temporada en la que el Rayo Vallecano acabó descendiendo a Segunda División.

Después de que el equipo franjirrojo regresara a la máxima categoría en la temporada 2021-22, el Valencia no ha podido ganar al Rayo Vallecano en Mestalla con tres empates, dos por un resultado de 1-1 y uno por 0-0, y una derrota por la mínima en el último partido.

La visita más reciente del equipo madrileño a València fue en la jornada 16 de la pasada temporada, 7 de diciembre de 2024, a la que el equipo de Rubén Baraja llegaba como penúltimo clasificado con 12 puntos mientras que el equipo de Íñigo Pérez era décimo con 20 puntos. El Rayo Vallecano ganó gracias a un gol de Pathé Ciss en el minuto siete sin prácticamente esfuerzo ante un equipo valencianista incapaz de cambiar el resultado y cuya derrota dinamitó Mestalla con una primera pañolada al ver a su equipo superado mientras se hundía en el descenso.

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Solo dos victoria del Rayo

El balance de los 22 partidos disputados entre ambos equipos en Mestalla en Primera División es de catorce victorias para el Valencia, seis empates y dos victorias para el Rayo Vallecano.