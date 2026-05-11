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El resultado que precisa el Valencia para certificar la permanencia en Primera División

El Valencia depende de sí mismo y de un tropiezo del Alavés para sellar su continuidad en la máxima categoría

El Valencia se llevó tres puntos vitales de San Mamés

El Valencia se llevó tres puntos vitales de San Mamés / EFE

Redacción Levante-EMV

Valencia

El Valencia asegurará la permanencia de forma matemática la próxima jornada si es capaz de imponerse al Rayo Vallecano en Mestalla el jueves y ese triunfo es acompañado de una derrota o un empate del Alavés el miércoles en Mendizorroza frente al Barcelona.

El conjunto valenciano ocupa actualmente la duodécima posición del campeonato con 42 puntos a falta de 3 jornadas y aventaja en 5 puntos al Alavés (37), decimoctavo y en puestos de descenso.

De esta manera si el equipo dirigido por Carlos Corberán consigue una victoria sumará 45 puntos y será inalcanzable para el conjunto vitoriano si este no es capaz de sumar los tres puntos contra el Barcelona ya que se quedaría con 38 puntos a siete de distancia con tan solo 6 puntos por disputar.

Empatado con el Levante

También podría sumar esos 45 puntos el Levante, penúltimo con 36 puntos, si gana sus tres últimos partidos aunque el 'gol average' particular beneficia a los intereses valencianistas ya que se impusieron en ambos duelos: 1-0 en Mestalla y 0-2 en el Ciutat de Valencia.

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El empate contra el Rayo le serviría al Valencia pero en ese caso el Alavés tendría que perder y no ganarle el Levante al Celta en Balaidos.

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