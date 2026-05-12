Despedida de Bernabé Zapata en casa y duelo valenciano entre Bautista y Martínez Portero

El Club de Tenis Valencia vive unos días de emociones durante la disputa de la Copa Faulconbridge y no solo por los aspectos deportivos, sino por la despedida de dos de los mejores tenistas valencianos de la última década, Roberto Bautista y Bernabé Zapata. El primero de ellos juega este miércoles ante el también valenciano Pedro Martínez Portero, intentando que no sea el último partido de su carrera en casa al retirarse a final de temporada, mientras que el segundo jugó este martes su último partido como profesional en individuales, a falta de ver dónde llega en dobles con el propio Martínez Portero como pareja.

El mayor foco de la jornada se lo llevó así Bernabé Zapata Miralles en el último turno del día, cayendo ante el paraguayo Daniel Vallejo por un doble 6-1. Duelo muy complicado el que se le presentaba al valenciano con el actual Nº84 del ranking al otro lado de la red, pero nunca renunció a su entrega habitual, luchando por cada bola e intentando devolver a la grada todo el cariño que vinieron a entregarle este martes.

Otra gran victoria por contar fue la de Nicolás Álvarez Varona en el encuentro que abrió la jornada. Nada menos que su primer triunfo ante un top100, el alemán Jan-Lennard Struff (6-1, 5-7, 6-2), quien descubrió de primera mano el nivel que es capaz de alcanzar Nico cuando el físico le respeta. También cantó victoria Pablo Carreño, otro de los grandes atractivos de esta edición, vencedor en dos mangas ante el argentino Fran Comesaña (6-4, 6-3) en uno de los pulsos con más nivel que nos regaló esta segunda jornada de competición. La moneda salió cruz para Roberto Carballés, eliminado en primera ronda ante el sexto cabeza de serie, Sebastián Báez (6-4, 6-2).

Este martes también quedó solventada la fase previa del torneo con la buena noticia de Alejo Sánchez Quilez, quien logró deshacerse de Stefan Kozlov (7-5, 6-4) para convertirse en el único español en superar las clasificatorias. Se quedó a las puertas Carlos Sánchez Jover, derrotado ante el veterano Taro Daniel (6-2, 6-4), un hombre que entry a última hora como alternate y que ha sabido aprovechar su oportunidad como pocos. De hecho, el japonés tendrá ahora el gran honor de ser el primer rival de Matteo Berrettini en el cuadro principal.

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Orden de juego del miércoles en la Copa Faulconbridge. / CF

Berrettini y jornada del miércoles

Ya en la jornada del miércoles, la temperatura irá subiendo con el paso de las horas. Arrancando con un duelo interesante entre Nicolai Budkov Kjaer ante Miomir Kecmanovic, para luego dejar paso al Dani Mérida - Aleaksandar Kovaceic y, nunca antes de las 16:00 de la tarde, el Roberto Bautista ante Pedro Martínez. Cerrará la jornada Matteo Berrettini a partir de las 18:00, uno de los jugadores más queridos y solicitados estos días, ante el jugador procedente de la previa, Taro Daniel.