Dimitris Giannakopoulos: Prohibida la entrada en el Roig Arena

El presidente del Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, no podrá asistir este miércoles al quinto y definitivo partido de la serie de cuartos de final de la Euroliga entre el Valencia Basket y el conjunto griego, que se disputará a las 21.00 horas en el Roig Arena.

La ausencia del dirigente se debe a la sanción impuesta por la Euroliga, que le castigó con tres partidos de prohibición de acceso a los pabellones en los que juegue su equipo y una multa de 10.000 euros por su comportamiento durante el segundo encuentro de la eliminatoria, disputado en València, tras los incidentes protagonizados por Giannakopoulos en los últimos segundos de aquel partido.

El Juez Único de la Euroliga consideró que el dirigente heleno accedió a una zona reservada a la mesa de anotadores y a los colegiados, una actuación que, pese a estar tipificada como infracción menor, generó tensión y pudo derivar en situaciones de violencia, además de tener en cuenta su condición de reincidente.

La petición de Giannakopoulos

La sanción se aplica precisamente en el momento de máxima tensión deportiva de la serie. Después de que el Panathinaikos ganara los dos primeros partidos en el Roig Arena, el Valencia Basket reaccionó con dos victorias en Atenas y forzó un quinto encuentro que decidirá qué equipo se clasifica para la Final Four de Atenas y se medirá al Real Madrid en semifinales. En este sentido, el propio Giannakopoulos, tras el cuarto partido, lanzaba un mensaje en redes sociales: "Yo espero que Valencia hará ahora una petición para que yo tenga la posibilidad de ver el Game 5 que decidirá cual de nosotros será el cuarto equipo de la Final Four en Atenas. Yo también querría creer que la dirección de la Euroliga lo aceptaría. Estoy seguro que todos los estamentos del baloncesto estarían unánimamente de acuerdo. Desde el club taronja explicaron que la sación de Euroliga está vigente y que, por tanto, tiene prohibido el acceso al recinto valenciano en base a la resolución del Juez Único de Competición.

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El post de Instagram de Giannakopoulos / SD

Tras los incidentes del segundo partido de la serie, la Euroliga también sancionó al Valencia Basket con 5.000 euros por el lanzamiento de objetos a la pista durante el segundo partido de la serie, según la resolución comunicada por la competición.