La Generalitat saca a subasta el edificio donde NO estuvo el Bar Torino, lugar donde se fundó el Valencia CF

La Dirección General de Patrimonio, dependiente de la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública, ha sacado a subasta pública por cuarta ocasión un edificio situado en el centro de la ciudad de València por 1,35 millones de euros. La operación se enmarca en la estrategia del Consell para mejorar la gestión eficiente del patrimonio público, mediante la enajenación de aquellos bienes que no resultan necesarios para el cumplimiento de los fines de la Administración autonómica.

El edificio en cuestión está ubicado en el número 4 de la calle Barcelonina. Consta de una superficie construida de 727 metros cuadrados según catastro y de 764 metros cuadrados según planos. La propia Generalitat apunta en su nota informativa que durante décadas se asoció este edificio al lugar de fundación del Valencia CF, al considerarse que en su entresuelo se se encontraba el antiguo Bar Torino, lugar donde se celebró en 1919 el acto fundacional del club de Mestalla. De hecho, conserva un azulejo conmemorativo junto a su fachada.

Placa colocada en el edificio de la calle Barcelonina / L-EMV

Pero ese error histórico fue corregido por el historiador y fundador del blog Últimes vesprades a Mestalla Miquel Nadal y publicado en exclusiva por Levante-EMV. Según las conclusiones de Nadal. El Bar Torino, el local en la que el lanzamiento de una moneda al aire determinó que Octavio Augusto Milego, un joven catedrático de Literatura de 26 años, iba a ser el primer presidente del Valencia Foot-ball Club, se encontraba próximo a Barcelonina. Concretamente en la esquina de la antigua Bajada de San Francisco, número 8, con la calle Rojas Clemente, entre los negocios de la Perfumería Inglesa y Calzados La Montañesa. Así lo determina Nadal tras exhumar archivos de la época y del Registro de Asociaciones del Gobierno Civil.

Actualmente ese ubicación ya no existe, tras la reordenación urbana de la zona a finales de los años veinte diseñada por el arquitecto municipal Javier Goerlich. La citada bajada de San Francisco, hoy inicio de la Plaza del Ayuntamiento en su cruce con la calle San Vicente, era por entonces una callejuela mucho más estrecha. Además, también ha desaparecido la calle Rojas Clemente, la anterior a la calle Cotanda y que en la época era conocida popularmente como Mesón del Caballo o del Potro. Por lo tanto, el original Bar Torino, abierto entre 1899 y 1909, se situaría hoy en plena carretera, en el sentido del tráfico hacia la Estación del Norte.

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