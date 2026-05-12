Luis Castro: "Este equipo no merece descender"
Castro insiste en que el equipo granota no puede relajarse a pesar de estar fuera del descenso, recordando su compromiso de "morir por este escudo".
El portugués Luis Castro, entrenador del Levante, no escondió este martes su enorme satisfacción por haber firmado otra remontada, la segunda consecutiva, frente al Celta (2-3) en Balaídos.
“Este equipo no merece descender porque tiene calidad y también porque pelea por todo. No solo el mundo granota, el mundo del fútbol también mira que es un equipo que se merece cosas buenas. Era importante ganar fuera para estar más cerca del objetivo. Pero esto no ha terminado. Hay que seguir porque todos los equipos están sumando puntos”, declaró en rueda de prensa.
El preparador del equipo valenciano elogió la reacción de sus jugadores a cada gol del rival: “Si crees y tienes la mente fría y el corazón muy caliente para dar el máximo hasta morir, pueden pasar cosas como hoy, que estás dos veces por detrás y acabas ganando”.
Finalmente, Castro dijo que “no necesita” convencer a sus jugadores de que aún no han hecho nada porque ellos ya saben que “estamos fuera del descenso solo por un momento porque faltan muchos partidos de esta jornada”.
“Si pensamos que está todo hecho, vamos a perder los dos próximos partidos y vamos a morir. En mi presentación dije que el equipo iba a morir por este escudo y eso no va a cambiar en los dos próximos partidos”, sentenció.
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