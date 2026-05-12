Pepelu: “Mestalla tiene que ser un fortín"

El valencianista Pepelu apuntó este martes que, después de volver a jugar en su posición de centrocampista en San Mamés, se sintió “cómodo” al lado del argentino Guido Rodríguez, aunque agregó que, juegue donde juegue, ya sea de central por urgencia como en los anteriores partidos o en su posición natural, va a cumplir.

“Siempre quiero jugar, donde me ponga el entrenador voy a cumplir porque el equipo es lo más importante. En esa ‘nueva’ posición (doble pivote) con Guido me sentí cómodo, todos los jugadores podemos adaptarnos y ser compatibles dentro del equipo”, explicó este martes en una entrevista en VCF Media Radio.

Pepelu contó que el equipo está contento después de la victoria ante el Athletic y con muchas ganas de jugar este jueves en Mestalla ante el Rayo Vallecano: “Estamos bien, una victoria siempre refuerza lo que habíamos trabajado y con ganas de llegar el jueves a Mestalla con la mentalidad de ir a por todas, ganar el partido y darle una alegría a la afición”.

“Sabíamos la situación en la que llegábamos, éramos muy conscientes y el equipo afrontó desde el principio el partido como debía de afrontarlo y desde el principio se vio un equipo mentalizado en ir a por el partido, pero ese partido ya ha pasado, conseguimos lo que queríamos y nuestra mentalidad tiene que ser salir el jueves a Mestalla con la máxima confianza y salir a ganar el partido desde el inicio”, señaló.

Ganas de volver a Mestalla

Además, el centrocampista de Dénia reconoció que el equipo tiene muchas ganas de volver a Mestalla después del último partido contra el Atlético de Madrid. “El equipo tiene la espina de que no salieron las cosas”, comentó.

“Toda la afición y el equipo tiene que estar junto porque es cuando mejores resultados se han sacado de Mestalla, que tiene que ser un fortín y más en la situación en la que llegamos y de la victoria importante de San Mamés”, apuntó haciendo un llamamiento a la afición.

Sobre el Rayo Vallecano, Pepelu contó que esperan el mismo Rayo que se ha visto durante toda la temporada: “Es un equipo intenso, que no regala ningún partido. Sabemos su idea porque prácticamente siempre juegan igual”.

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“Estamos mentalizados porque depende de nosotros, si nosotros estamos bien estamos convencidos de que vamos a ganar el partido. Lo primordial es ser un equipo, saber cómo hacer las cosas porque el partido siempre puede cambiar, pero la idea de darlo todo, de ir a por él, tiene que ser algo primordial”, finalizó.