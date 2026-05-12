Así está el riesgo de descenso de Levante y Valencia al inicio de la jornada 36

El empate del Girona en Vallecas ha terminado de estrechar la pelea por la permanencia en LaLiga EA Sports. El 1-1 ante el Rayo permitió al conjunto catalán sumar un punto de oxígeno y, al mismo tiempo, certificó el descenso matemático del Real Oviedo a Segunda División. Con un equipo ya condenado, quedan dos plazas de descenso por resolver en las tres últimas jornadas.

En ese escenario aparece el cálculo actualizado de Fran Martínez, doctor en Matemáticas, que sitúa al Levante UD como el segundo equipo con mayor probabilidad de descenso: un 72,52%. Solo el Oviedo, ya descendido, figura por encima con el 100%. Por detrás del Levante aparecen el Alavés, con un 54,99%, el Elche, con un 20%, el Espanyol, con un 15,97%, el Girona, con un 13,40%, el Sevilla, con un 12,73%, y el Mallorca, con un 10,15%.

La fotografía clasificatoria explica la dureza del pronóstico. El Levante arranca la jornada 36 como penúltimo, con 36 puntos en 35 partidos, a uno del Alavés, que marca la permanencia con 37, y a tres del grupo formado por Elche, Mallorca, Espanyol y Girona, todos con 39. El equipo granota presenta además un balance de 41 goles a favor, 57 en contra y una diferencia de -16.

Complicada salida granota a Vigo

La jornada se abre precisamente este martes con un partido de enorme trascendencia para los de Orriols: Celta-Levante, a las 19.00 horas en Balaídos. LaLiga fijó el inicio de la jornada 36 para este martes 12 de mayo con ese encuentro y el cierre para el jueves con el Real Madrid-Oviedo. El duelo no llega en el mejor contexto para el Levante: el Celta es sexto, suma 50 puntos y pelea todavía por objetivos europeos.

Para el Levante, cada punto empieza a tener valor de permanencia. Una victoria en Vigo cambiaría de forma sustancial el escenario, porque le permitiría presionar al Alavés y acercarse al pelotón de los 39 puntos. Una derrota, en cambio, podría dejarle muy comprometido antes de las dos últimas jornadas, especialmente si alguno de sus rivales directos suma.

El contraste con el Valencia CF es casi total. El modelo de Fran Martínez concede al equipo de Mestalla solo un 0,10% de opciones de descenso, una probabilidad prácticamente testimonial. El Valencia es duodécimo con 42 puntos, seis por encima del Levante y cinco sobre el Alavés, con un balance de 11 victorias, 9 empates y 15 derrotas.

El conjunto valencianista recibe este jueves al Rayo Vallecano en Mestalla, a las 19.00 horas, en un partido que puede servir para cerrar definitivamente cualquier duda. El Rayo, décimo con 43 puntos, también aparece prácticamente fuera del peligro en el cálculo de Fran, con solo un 0,01% de riesgo de descenso.