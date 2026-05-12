La esquizofrenia del Valencia CF: sexto en la segunda vuelta, con la permanencia por certificar y a tres puntos de Europa

El Valencia CF ha encontrado en la segunda vuelta, tal como ya pasara la pasada campaña, una clasificación paralela, casi clandestina, que cuenta una historia muy distinta a la de la tabla general. En los 16 partidos, el equipo de Carlos Corberán aparece sexto con 25 puntos, los mismos que Betis, Villarreal y Atlético, y solo por detrás de Barcelona y Real Madrid. Es decir: un Valencia que en la clasificación global aún convive con las urgencias, ahora con la salvación en la mano, pero que desde enero cosecha resultados de zona noble.

La fotografía es de montaña rusa: 8 victorias, 1 empate y 7 derrotas, con 20 goles a favor y 19 en contra. Es, decir, un bloque de extremos: gana mucho, empata poquísimo y pierde demasiado. Pero el saldo es inequívoco: 25 puntos en 16 jornadas, una media de 1,56 por partido, ritmo que proyectado a una temporada completa se mueve en torno a los 59 puntos, territorio europeo en muchas campañas. De hecho, pese a su lamentable temporada, está a tres puntos de billete continental cuando faltan nueve por disputar.

La clave del análisis está en el contraste. En la clasificación oficial de LaLiga, el Valencia figura con 42 puntos en 35 jornadas, 11 victorias, 9 empates y 15 derrotas, con 38 goles a favor y 50 en contra; un balance global de -12 que explica los malos números de este curso. La segunda vuelta, aunque las victorias han aumentado (ha pasado de tres a ocho) no maquillan una temporada marcada por la irregularidad y simplemente se ha logrado (de momento de forma virtual) el paupérrimo objetivo de la permanencia.

Sin un goleador contundente

El Valencia 2025-2026 de Carlos Corberán no se ha transformado en un bloque exuberante: sus números ofensivos siguen siendo contenidos. En los líderes estadísticos, Hugo Duro aparece como máximo goleador valencianista con 9 goles, por delante de Ramazani, con 6, y Sadiq, con 4; Luis Rioja lidera las asistencias del equipo con 6. Es una producción repartida, sin un goleador desatado que tape todos los agujeros. El otro gran matiz está fuera de Mestalla. El Valencia ha sumado 26 puntos como local en 17 partidos, con un balance de 23 goles a favor y 21 en contra. A domicilio, en cambio, baja a 16 puntos en 18 salidas, con 15 goles marcados y 29 recibidos.

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Clasificación de la segunda vuelta de LaLiga / Transfer Markt

La segunda vuelta sitúa al Valencia en una paradoja: sexto en el balance provisional de la segunda parte del torneo pero duodécimo en la realidad total. La herida de la primera parte (y la irregularidad de la segunda) del curso aún pesa y provoca que el equipo de Carlos Corberán siga sin tener la permanencia certificada, pero en cambio esté a un partido de luchar por competición europea.