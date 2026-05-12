Valencia - Rayo Vallecano: fecha, horario y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

El Valencia CF recibe al Rayo Vallecano en el Camp de Mestalla en uno de los partidos de la jornada 36 de LaLiga EA Sports. El choque llega en el tramo final de la temporada, con ambos equipos muy igualados en la clasificación. De acuerdo con los datos previos al partido publicados por LaLiga, el Valencia afronta la cita con 42 puntos y situado en la duodécima posición, mientras que el Rayo Vallecano suma 43 puntos y ocupa la décima plaza después de 35 jornadas disputadas.

El partido se jugará en Mestalla, donde el conjunto valencianista buscará hacerse fuerte ante su afición en una de las últimas citas del campeonato. El equipo de Carlos Corberán afronta este duelo con el objetivo de sumar una victoria que certifique la permanencia y que le permita a su vez acercarse a la zona media-alta de la tabla y cerrar la temporada con mejores sensaciones.

El Rayo Vallecano, por su parte, llega a Valencia con una ligera ventaja en la clasificación y con la posibilidad de ampliar la distancia respecto al conjunto blanquinegro. El equipo madrileño ha mantenido una línea competitiva durante el campeonato y afronta la visita a Mestalla como una oportunidad para reforzar su posición en la recta final de LaLiga.

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Dónde ver el Valencia - Rayo Vallecano por TV

El Valencia - Rayo Vallecano se disputará el jueves 14 de mayo de 2026, a partir de las 19.00 horas, según el calendario oficial publicado por LaLiga. El choque podrá verse por televisión a través de DAZN, operador que aparece asignado en la ficha oficial de la jornada 36 de LaLiga y también en el calendario de próximos partidos del Rayo Vallecano.