Los 12 elegidos por Pedro Martínez para el decisivo Valencia Basket - Panathinaikos

El Valencia Basket afronta el partido más importante de su historia en un Roig Arena lleno que quiere empujar a los taronja hacia la Final Four. Un sueño que pasa por ganar el quinto partido de la eliminatoria del playoff ante un Panathinaikos que ganó los dos primeros partidos del cruce en València, en ambos casos en finales ajustados.

El técnico taronja no puede contar con dos de sus jugadores por lesión, López-Arostegui y el capitán Josep Puerto, aunque aún tenía que hacer un descarte de última hora.

Los jugadores del Valencia Basket calientan en el Roig Arena / Francisco Calabuig

Los 12 elegidos

Los 12 elegidos para medirse al Panathinaikos son Brancou Badio, Kam Taylor, Nate Reuvers, Jaime Pradilla, Sergio de Larrea, Braxton Key, Jean Montero, Omari Moore, Neal Sako, Darius Thompson, Matt Costello e Isaac Nogués.

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El único descarte por decisión técnica es, por tanto, Yankuba Sima.