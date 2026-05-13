Sólo 150 aficionados griegos acompañarán a Panathinaikos en el Roig Arena
El Valencia Basket recorta las entradas respecto a los dos primeros encuentros por seguridad y para ganar butacas para aficionados taronja
El Valencia Basket y el Panathinaikos disputan este miércoles en el Roig Arena el quinto y definitivo encuentro de los cuartos de final de la Euroliga, un partido que para el club 'taronja' tendría como premio la clasificación para su primera Final a Cuatro y que el equipo de Pedro Martínez afronta tras haber equilibrado el 0-2 inicial con dos brillantes victorias en Atenas.
El Roig Arena presentará un lleno hasta la bandera y se ha colgado el cartel de 'No hay billetes'. El recinto cuenta con un aforo total para eventos de deportivos de 15.600 espectadores, incluidos los de zonas vip y hospitality. Por su parte, el conjunto griego contará con el apoyo de 150 aficionados con entrada, aunque no se descarta que se desplacen a Valencia otros tantos con el objetivo de comprar/encontrar una entrada para la finalísima. En este sentido, los seguidores de Panathinaikos con entrada para el partido de hoy serán bastantes menos de los 500 que asistieron en los dos primeros partidos del playoff. El club taronja ha recortado la presencia de aficionados helenos atendiendo a dos perspectivas: motivos de seguridad y premiar al seguidor de Valencia Basket que haya querido adquirir una entrada para el partido, tal vez, más importante del club.
Prohibida la entrada al presidente
Cabe recordar que la eliminatoria ha estada marcada por la polémica y la tensión. En la fase regular, el técnico del Panathinaikos, Ergin Ataman, criticó el vestuario del Roig Arena para los técnicos visitantes. En el segundo partido, las protestas de su presidente, Dimitris Giannakopoulos, le costaron una sanción, y la respuesta de parte de la grada a la provocativa celebración helena, otra al Valencia. De hecho, el máximo dirigente del conjunto griego no podrá asistir al encuentro de esta noche al cumplir el último de los tres partidos de sanción que le impuso la Euroliga.
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