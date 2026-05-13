Euroliga
Ataman, desquiciado ¡lanza con rabia una botella de agua a la pista!
El entrenador de Panathinaikos la vuelve a liar en el Roig Arena
Pilar Lopez
El entrenador del Panathinaikos, Ataman, ha vuelto a demostrar su falta de deportividad y ha vuelto a liarla en el Roig Arena en el transcurso del quinto partido de Euroliga ante el Valencia Basket. Totalmente desquiciado y tras un espectacular mate de Jaime Pradilla que culminaba brillantemente un contraataque, Ataman explotaba y con rabia, lanzanba una botella de agua a la pista.
Sancionado con técnica
La botella se reventaba provocando que el parqué se llenase de agua. Los servicios de limpieza del Valencia Basket han tenido que intervenir para secar la pista y evitar así resbalones. Ataman ha puesto en riesgo a los jugadores y ha vuelto a dar muestras de su poca educación. La acción, como no podía ser de otra forma, ha conllevado una técnica para el entrenador del conjunto griego. En ese momento, el Valencia Basket se ponía 30-18 dominando con claridad el partido.
En toda la eliminatoria, Ergin Ataman ha mostrado su mal carácter y su poca deportividad. En los partidos previos ha intentado influir en los árbitros. También en este quinto. Tras el cuarto partido de la eliminatoria entre Valencia Basket y Panathinaikos, Ergin Ataman no tardó ni una hora en quejarse de la actuación arbitral, expresando que esperaba que en el quinto partido fueran "justos" porque, lo del pasado viernes, "no lo había visto en 25 años".
Tanto el presidente del Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, como el entrenador, han protagonizado sonoras polémicas en su duelo contra el Valencia Basket.
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