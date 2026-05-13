Carlos Soler: "El Valencia CF no es un club estable"

Carlos Soler se enfrentará al Valencia CF de nuevo el próximo domingo y a próposito de ese reencuentro fue entrevistado en Radio Marca Donosti. El jugador repasó su salida y explicó los motivos que le llevaron a abandonar Mestalla para enrolarse en el proyecto del Paris Saint Germain, además de comparar la situación que vive la entidad de Mestalla con la de la Real Sociedad.

El centrocampista valenciano, recientemente ganador de la Copa del Rey, reflexionó sobre el hecho de que se dijera de todo con el adiós de Ferran, Paco Alcácer o el suyo y que en San Sebastián nadie hiciera lo mismo con Rob Le Normand o Martín Zubimendi: "Conmigo no tengo la sensación de que lo mío saliera desde el club, no creo que metieran cizaña por detrás. Con alguno de dentro del club todavía tengo muy buena relación. Estuve 18 años allí, salí porque la situación lo requería... Si lo comparamos entre Real Sociedad y Valencia, la Real ha tenido una estabilidad total, Europa, en liga bien posicionado casi siempre salvo algún año... Es un club con estabilidad. El Valencia no es así. El Valencia no es un club estable. Entonces en aquel momento decidí jugar con los mejores, jugar la Champions, crecer a nivel deportivo y ya está. Sinceramente no guardo rencor a nadie", exponía el canterano blanquinegro.

Carlos Soler of Real Sociedad laments during the Spanish Cup, Copa del Rey, Final match played between Atletico de Madrid and Real Sociedad at La Cartuja stadium on April 18, 2026 in Sevilla, Spain. AFP7 18/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press;2026;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Atletico de Madrid v Real Sociedad - Copa del Rey 2026 - Final / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Ganas de volver a Mestalla

Soler, valencianista de cuna, criticó la sitación a la que han llevado al Valencia CF, pero dejó claros sus sentimientos: "Quiero que al Valencia le vaya siempre bien excepto el domingo y siempre voy a estar muy agradecido. Tengo muchas ganas de jugar en Mestalla y más sabiendo que a partir de la que viene es la última... me da pena porque Mestalla es uno de los mejores campos de Primera. Creo que estar el año que viene allí será una sensación súper bonita", decía sobre la que fue su casa.

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La mayoría de gente le pide que vuelva

El valenciano, de hecho, se mostró comprensivo con las opiniones sobre su marcha y dijo que la mayoría de gente tiene siempre buenas palabras hacia él: "Yo te digo que entiendo lo que el aficionado pueda pensar sobre mi salida, porque se dio a última hora, se dio así porque se tenía que dar así. Viéndolo desde fuera y poniéndome en su piel sin saber lo que hubo por detrás, entiendo que se enfadaran, que estuvieran molestos y que hubiera alguno... aunque la gran mayoría cuando voy por allí porque es mi casa me dicen que 'ojala que vuelta' 'que pena que te fuiste'... son muy pocos los que me insultan a mi y a mi familia. Es el fútbol, se acepta y poco podemos hacer ahí". decía.