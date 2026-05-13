Ergin Ataman se marcha eliminado y rajando: "Valencia ha tirado 29 tiros libres y nosotros 8"

El entrenador del Panathinaikos, Ergin Ataman, señaló tras la derrota de su equipo en el quinto partido de los cuartos de final de la Euroliga en la pista del Valencia Basket que el último encuentro estuvo muy igualado y se mostró extrañado porque su rival tirara 21 tiros libres más que su equipo.

"Todo ha estado muy igualado pero el Valencia ha tirado 29 tiros libres y nosotros solo 8. Como en el cuarto partido. No quiero comentar nada más pero es algo muy extraño porque ellos han jugado muy agresivo. Es el tercer partido seguido de que el segundo mejor anotador de la Euroliga, Kendrick Nunn, no ha tenido ningún tiro libre", lamentó en la sala de prensa.

"Ellos han jugado muy bien, han jugado bonito, con una defensa agresiva que a los árbitros parece que les gusta. Si el criterio arbitral se mantiene en la Final Four el Valencia puede ganar fácilmente la Final Four", añadió.

El técnico turco se levantó de la mesa y dio por concluida la rueda de prensa cuando le preguntaron por unas declaraciones suyas en las que dijo que seguramente abandonaría el club si no ganaba la Euroliga.

Antes felicitó al Valencia "por toda la temporada" por haber jugado "un gran baloncesto y por cómo le ha dado la vuelta a la serie de un 0-2 a un 3-2". "A veces nos ponemos nerviosos, yo, mis jugadores y el Valencia y sus entrenadores pero tenemos que aceptar la derrota", explicó.

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Ataman dijo que jugaron "terrible" en ataque en la primera parte y que "aunque al principio" no les dejaron correr con las pérdidas sí lo hicieron. "En la segunda parte hemos estado mejor pero dos fallos de bandeja fácil nos han hecho perder el control del encuentro", señaló.